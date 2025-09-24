День вихователя 2025: свято тих, хто дарує турботу

Всеукраїнський день дошкілля або день вихователя — відносно молоде свято, покликане відзначити важливість дошкільної освіти. Адже саме вона дає базу для майбутнього навчання у школі й допомагає дітям засвоїти необхідні навички та соціалізуватися.

Коли святкують день дошкілля у 2025 році, яка історія виникнення свята — розповідаємо у нашому матеріалі.

Всеукраїнський день дошкілля 2025: дата та історія святкування

Працівники дошкільної освіти відзначають професійне свято щороку у четверту неділю вересня. Тобто цьогоріч дата припадає на 28 вересня.

День дошкілля в Україні неофіційно почали святкувати ще у 2006 році. Ініціаторами свята стали загальноукраїнські видання для працівників дошкільної освіти, що хотіли привернути увагу до дитячих садків загалом.

А у 2011 указом президента № 629 Про заходи щодо забезпечення розвитку дошкільної освіти започаткували офіційне державне відзначення свята. Документ підкреслив важливість дошкільної освіти та необхідність інструментів, які підвищать її престиж та значущість у суспільстві.

У 2012 році асоціація працівників дошкільної освіти звернулася до Міністерства освіти з проханням встановити дату святкування на всеукраїнському рівні.

Спочатку пропонувалося відзначати день вихователя 27 вересня, але згодом було ухвалено рішення про святкування в останню неділю вересня.

Передумовою встановлення дати став перший Всеукраїнський з’їзд працівників дошкільної освіти 5 листопада 2010 року у Києві. У ньому взяли участь понад 1 200 вихователів з різних регіонів, де ухвалили підтримку розвитку цієї сфери.

Як відсвяткувати День вихователя 2025

Кожен заклад дошкільної освіти самостійно вирішує, як відзначати свято. Однак найкращим варіантом є нагадування про важливість дитячих садочків у гармонійному розвитку українських дітей. З цією метою можна провести низку заходів, які стануть нагадуванням непростої, але дуже важливої праці вихователів.

Працівники дошкільної освіти можуть обмінятися досвідом та порадами, як краще організувати навчання дітей в часи війни, та як подолати виклики. Не зайвим буде відзначити найкращих вихователів та інших співробітників галузі: логопедів, психологів, методистів тощо.

Є й інші варіанти святкування:

майстер-класи та ігри;

тренінги та семінари;

заходи, проведені спільно з батьками та дітьми.

Як відзначають день дошкільного працівника у світі

США

Американці святкують Національний день подяки дошкільним вчителям/National Preschool Teachers Appreciation Day у квітні.

У цей день батьки приносять подарунки, квіти, роблять сюрпризи, у соцмережах популярні пости-подяки.

Японія

У цій країні немає окремого дня для вихователів, але в дитсадках відзначають День подяки праці (23 листопада), коли діти роблять подарунки й виступи для своїх наставників.

Канада

У канадців є День подяки дошкільним вчителям/Early Childhood Educator Appreciation Day у жовтні.

У цей день організовують подяки, флешмоби в соцмережах, батьки дарують квіти, громади нагороджують вихователів.

Чилі

16 жовтня відзначається День працівників освіти/Día del Profesor. Тоді вітають усіх педагогів, у тому числі вихователів.

Саме свято проходить у форматі подяк і дитячих концертів.

А ще ми підготували слова подяки та вдячності вихователям від батьків. Привітай ними знайомих працівників дошкільної освіти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!