Подяка вихователям від батьків: для сонячного настрою тих, кого цінуєш

Скільки терпіння, витримки, тактовності, а головне — любові до дітей потребує робота в дитячому садку. І як приємно вихователям почути, що їхня турботливість помічена і батьки вихованців відповідають вдячністю. Подяка вихователям від батьків своїми словами та у віршах — як її гарно висловити, читай далі.

Подяка вихователям від батьків своїми словами

Читай, як зворушливо передати подяку вихователям дитячого садка.

Дорогі наші, шановні вихователі! Ви – наші найкращі помічниці, які роблять дитинство наших дітей яскравим, повним маленьких відкриттів та цікавинок! Щиро дякуємо вам за те, що не жалкуєте власної любові, часу та дбаєте про вихованців. Дай Боже вам міцного здоров’я, багато енергії та нехай кожен робочий день буде таким же гарним, як це свято!

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Прийміть нашу подяку, дорогі вихователі, за ваш педагогічний талант, теплоту та любов до наших дітей. Нам дуже пощастило, що вони ростуть і пізнають світ в цьому дитячому садочку! Бажаємо натхнення. сил, творчих успіхів і нехай наші діти приносять вам радість! Дякуємо за гарний настрій і за вашу любов до вихованців!

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Ми щиро вдячні вам за вашу увагу до дітей, вашу щирість, терпіння, увагу. Ви маєте талант легко перетворити звичайний день на незабутнє свято, наповнюєте його сміхом, музикою, іграми. Ви розвиваєте і дбаєте про наших дітей, тож ми спокійні. що вони у надійних руках.

Подяка вихователям, яку можна висловити під час ранку у садочку. Читай і доповнюй своїми враженнями.

Любі наші вихователі! Продовжуймо разом створювати отакі незабутні свята, в яких і діти, і батьки почуваються щасливими. Ви надихаєте нас шукати щось нове та робите наші сім’ї більш щасливими. Дякуємо вам за всю вашу відданість та любов. Ви — наша опора і підтримка!

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Ми знаємо, що ваша щоденна турбота вимагає чимало часу та зусиль, і хочемо висловити нашу щиру подяку за кожну мить, яку ви витрачаєте на наших дітей.. Ви робите наші дитячі садки місцем, куди ми повертаємось із задоволенням і де почуваємося як удома.

Подяка вихователям від батьків у віршах

Подяка у віршованих рядках буде вкрай доречною і з вуст дорослих, і від дітей.

Вам спасибі за старання,

За тепло і доброту,

За любов і розуміння,

Серця чуйність, широту.

***

Спасибі, вихователі,

За ласку і любов,

За працю і чарівність,

За безліч добрих слів.

За витерті носики,

Утерті сльозинки,

За казки та прогулянки,

Заняття і розминки.

Бажаємо натхнення

Та сил, щоб творити.

Бажаємо новим діткам

Тепло своє дарити.

***

Тут вихователі чудові,

Тут свята різнокольорові,

Тут дітям весело і гарно,

Тут не проходять будні марно.

Садок дитячий – диво-дім,

Так добре й затишно у нім!

Кілька слів подяки вихователям — гарний спосіб висловити свою повагу та вдячність.

Раніше ми розповідали про дизайн дитячої кімнати — обирай для хлопчика та дівчинки.

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