Чтобы не бежать в магазин лишний раз: чем заменить разрыхлитель теста для выпечки

Делаешь вкусную выпечку и уже посреди готовки замечаешь, что разрыхлителя нет? Чтобы не бежать в магазин во время процесса, мы расскажем, чем заменить разрыхлитель теста для выпечки. Читай в нашем материале полезные лайфхаки и готовь с удовольствием.

Чем заменить разрыхлитель теста для выпечки: лайфхаки

В состав магазинного разрыхлителя входят следующие вещества: пищевая сода, лимонная кислота, крахмал или немного муки. Поэтому, если у тебя во время приготовления закончился разрыхлитель, сделать его можно самостоятельно.

Разрыхлитель используют в выпечке для того, чтобы тесто стало мягким и рыхлым. С помощью разрыхлителя оно лучше поднимается и не становится забитым. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить песочное печенье.

Рыхлость тесту придает именно реакция кислоты и соды в правильной пропорции. Поэтому, чтобы заменить разрыхлитель теста, тебе нужно просто повторить эту реакцию.

Аналог разрыхлителя. Он подходит для бисквитного, сдобного или песочного теста. Сделать его просто. Смешай 5 ст. л. пищевой соды, 3 ст. л. лимонной кислоты и 12 ст. л. муки или крахмала. Смесь действует в такой же пропорции, как и разрыхлитель. Если в рецепте написано 1 ч. л. — добавляй 1 ч. л. созданной смеси. Сода вместо разрыхлителя. Использовать обычную соду вместо разрыхлителя теста тоже можно. Особенно, если в составе теста есть кислые продукты. Пропорция такая же. Если кислых продуктов нет, есть риск, что вкус соды будет сильно ощущаться в выпечке. Сода с уксусом. Заменить разрыхлитель теста для выпечки можно и такой смесью. Лучше всего использовать ее для сладкой выпечки. 1 ч. л. разрыхлителя будет равна следующей формуле: 0.5 ч. л. соды погаси четвертью ч. л. уксуса.

Чем можно заменить разрыхлитель

Заменить разрыхлитель можно и алкоголем, и даже газировкой. Эти способы очень просты и не требуют сложной математики, чтобы рассчитать количество граммов. Если у тебя дрожжевое или песочное тесто, пропорция алкоголя такая: 1 ст. л. на 1 кг теста.

Использовать для этого можно коньяк или ром. Они не только справятся с функцией разрыхления теста, но и оставят приятный аромат и послевкусие в выпечке.

Если ни разрыхлителя, ни алкоголя дома нет, а печь нужно, используй газировку. Заменить ею разрыхлитель тоже можно. К тому же, это не повлияет на вкус выпечки. Этот способ подходит для всех видов теста — пресного, сдобного, заварного и других.

Чтобы заменить разрыхлитель, просто используй сильногазированную воду в рецепте вместо негазированной. Пузырьки воды насытят тесто нужной рыхлостью. Для лучшего эффекта к газировке добавь немного лимонной кислоты и соды.

Раньше мы рассказывали, чем можно заменить дорогие ягоды годжи и семена чиа.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!