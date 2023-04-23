Чтобы не бежать в магазин лишний раз: чем заменить разрыхлитель теста для выпечки

Делаешь вкусную выпечку и уже посреди готовки замечаешь, что разрыхлителя нет? Чтобы не бежать в магазин во время процесса, мы расскажем, чем заменить разрыхлитель теста для выпечки. Читай в нашем материале полезные лайфхаки и готовь с удовольствием.
В состав магазинного разрыхлителя входят следующие вещества: пищевая сода, лимонная кислота, крахмал или немного муки. Поэтому, если у тебя во время приготовления закончился разрыхлитель, сделать его можно самостоятельно.
Разрыхлитель используют в выпечке для того, чтобы тесто стало мягким и рыхлым. С помощью разрыхлителя оно лучше поднимается и не становится забитым. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить песочное печенье.
Рыхлость тесту придает именно реакция кислоты и соды в правильной пропорции. Поэтому, чтобы заменить разрыхлитель теста, тебе нужно просто повторить эту реакцию.
Заменить разрыхлитель можно и алкоголем, и даже газировкой. Эти способы очень просты и не требуют сложной математики, чтобы рассчитать количество граммов. Если у тебя дрожжевое или песочное тесто, пропорция алкоголя такая: 1 ст. л. на 1 кг теста.
Использовать для этого можно коньяк или ром. Они не только справятся с функцией разрыхления теста, но и оставят приятный аромат и послевкусие в выпечке.
Фото: Pexels
Если ни разрыхлителя, ни алкоголя дома нет, а печь нужно, используй газировку. Заменить ею разрыхлитель тоже можно. К тому же, это не повлияет на вкус выпечки. Этот способ подходит для всех видов теста — пресного, сдобного, заварного и других.
Чтобы заменить разрыхлитель, просто используй сильногазированную воду в рецепте вместо негазированной. Пузырьки воды насытят тесто нужной рыхлостью. Для лучшего эффекта к газировке добавь немного лимонной кислоты и соды.
Раньше мы рассказывали, чем можно заменить дорогие ягоды годжи и семена чиа.
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