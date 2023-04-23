Щоб не бігти в магазин зайвий раз: чим замінити розпушувач тіста для випічки

Робиш смачну випічку і вже посеред готування помічаєш, що розпушувача немає? Щоб не бігти в магазин під час процесу, читай, чим замінити розпушувач тіста для випічки.
Корисні лайфхаки ми зібрали у матеріалі. Готуй із задоволенням.
У склад магазинного розпушувача входять такі речовини: харчова сода, лимонна кислота, крохмаль або трохи борошна. Тому, якщо у тебе під час приготування закінчився розпушувач, зробити його можна самостійно.
Розпушувач використовують під час випікання для того, щоб тісто стало м’яким та пухким. За допомогою розпушувача воно краще підіймається та не стає забитим. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати пісочне печиво.
Пухкості тісту надає саме реакція кислоти та соди у правильній пропорції. Тому, щоб замінити розпушувач тіста, тобі потрібно просто повторити цю реакцію.
Замінити розпушувач можна і алкоголем та навіть газованою водою. Ці способи дуже прості та не потребують складної математики, щоб розрахувати кількість грамів. Якщо у тебе дріжджове чи пісочне тісто, пропорція алкоголю така: 1 ст. л. на 1 кг тіста.
Використовувати для цього можна коньяк чи ром. Вони не тільки впораються з функцією розпушування тіста, а й залишать приємний аромат та післясмак у випічці.
Фото: Pexels
Якщо ані розпушувача, ані алкоголю вдома немає, а пекти потрібно, використай газовану воду. Замінити нею розпушувач також можна. До того ж це не вплине на смак випічки. Цей спосіб підходить для всіх видів тіста — прісного, здобного, заварного та інших.
Щоб замінити розпушувач, просто використай сильногазовану воду в рецепті замість негазованої. Бульбашки води наситять тісто потрібною пухкістю. Для кращого ефекту до газованої води додай трохи лимонної кислоти та соди.
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