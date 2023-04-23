Щоб не бігти в магазин зайвий раз: чим замінити розпушувач тіста для випічки

Робиш смачну випічку і вже посеред готування помічаєш, що розпушувача немає? Щоб не бігти в магазин під час процесу, читай, чим замінити розпушувач тіста для випічки.

Корисні лайфхаки ми зібрали у матеріалі. Готуй із задоволенням.

Чим замінити розпушувач тіста для випічки: лайфхаки

У склад магазинного розпушувача входять такі речовини: харчова сода, лимонна кислота, крохмаль або трохи борошна. Тому, якщо у тебе під час приготування закінчився розпушувач, зробити його можна самостійно.

Розпушувач використовують під час випікання для того, щоб тісто стало м’яким та пухким. За допомогою розпушувача воно краще підіймається та не стає забитим. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати пісочне печиво.

Пухкості тісту надає саме реакція кислоти та соди у правильній пропорції. Тому, щоб замінити розпушувач тіста, тобі потрібно просто повторити цю реакцію.

Аналог розпушувача. Він підходить для бісквітного, здобного чи пісочного тіста. Зробити його просто. Змішай 5 ст. л. харчової соди, 3 ст. л. лимонної кислоти та 12 ст. л. борошна чи крохмалю. Суміш діє у такій саме пропорції, як і розпушувач. Якщо в рецепті написано 1 ч. л. — додавай 1 ч. л. створеної суміші. Сода замість розпушувача. Використати звичайну соду замість розпушувача тіста також можна. Особливо, якщо в складі тіста є кислі продукти. Пропорція така ж. Якщо кислих продуктів немає, є ризик, що смак соди сильно відчуватиметься у випічці. Сода з оцтом. Замінити розпушувач тіста для випічки можна і такою сумішшю. Найкраще використовувати її для солодкої випічки. 1 ч. л. розпушувача буде дорівнювати такій формулі: 0.5 ч. л. соди загаси чвертю ч. л. оцту.

Чим можна замінити розпушувач

Замінити розпушувач можна і алкоголем та навіть газованою водою. Ці способи дуже прості та не потребують складної математики, щоб розрахувати кількість грамів. Якщо у тебе дріжджове чи пісочне тісто, пропорція алкоголю така: 1 ст. л. на 1 кг тіста.

Використовувати для цього можна коньяк чи ром. Вони не тільки впораються з функцією розпушування тіста, а й залишать приємний аромат та післясмак у випічці.

Якщо ані розпушувача, ані алкоголю вдома немає, а пекти потрібно, використай газовану воду. Замінити нею розпушувач також можна. До того ж це не вплине на смак випічки. Цей спосіб підходить для всіх видів тіста — прісного, здобного, заварного та інших.

Щоб замінити розпушувач, просто використай сильногазовану воду в рецепті замість негазованої. Бульбашки води наситять тісто потрібною пухкістю. Для кращого ефекту до газованої води додай трохи лимонної кислоти та соди.

Раніше ми розповідали, чим можна замінити дорогі ягоди годжі та насіння чіа.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!