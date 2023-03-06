До гарячого чаю, запашної кави чи просто для забави: як приготувати печиво — покроковий рецепт

Пісочне печиво — це практично вічна класика у кулінарії. Проте як страва, що відома практично кожній людині у світі, вона має стільки варіацій рецептів, скільки й пошановувачів її смаку.

Крім того, будь-хто може додати щось своє, від чого печиво не стане гіршим, а лише заграє новими нотами смаку.

Так з чого ж почати його приготування? Читай наш рецепт та обирай, чим прикрасиш звичайне пісочне печиво саме ти. А потім лише залишається смакувати ним як з гарячим чаєм чи ароматною кавою, так і просто без нічого зайвого.

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Інгредієнти для пісочного печива

борошно — 400 грамів

вершкове масло — 200 грамів

цукор — 150 грамів

яйця — 2 штуки

розпушувач — 1 чайна ложка

ванільний цукор — дрібка

сіль — дрібка

Спосіб приготування пісочного печива

Насамперед потрібно взяти вершкове масло кімнатної температури та змішати його з цукром, ванільним цукром та сіллю. Після цього ретельно перемішати масу. Можна за потреби використати міксер. Потім додати яйця та знову ретельно перемішати. Цукор у суміші до цього моменту вже має розчинитись і вона має виглядати однорідною. Наостанок додати сухі інгредієнти — борошно та розпушувач. Після цього знову все перемішати. За бажанням можна додати у тісто улюблені спеції. Наприклад, кориця чи трохи перцю. Або ж будуть гарно пасувати подрібнені горіхи. Маса вже має стати пластичною, тож наступний крок — формування печива. Можна зробити його у вигляді кульок або ж вибрати ту форму, яка саме тобі до вподоби. Перекласти все печиво на деко з пергаментом та відправити його випікатись на 25 хвилин у духовку, що розігріта до 180 градусів. Коли печиво буде готове, його можна посипати цукровою пудрою.

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