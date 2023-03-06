До гарячого чаю, запашної кави чи просто для забави: як приготувати печиво — покроковий рецепт

Пісочне печиво — це практично вічна класика у кулінарії. Проте як страва, що відома практично кожній людині у світі, вона має стільки варіацій рецептів, скільки й пошановувачів її смаку.
Крім того, будь-хто може додати щось своє, від чого печиво не стане гіршим, а лише заграє новими нотами смаку.
Так з чого ж почати його приготування? Читай наш рецепт та обирай, чим прикрасиш звичайне пісочне печиво саме ти. А потім лише залишається смакувати ним як з гарячим чаєм чи ароматною кавою, так і просто без нічого зайвого.
Хочеш чогось більш незвичного? Тоді чудовою ідеєю стане приготування мармурового шоколадного печива — хрумкого зовні та м’якого всередині.
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