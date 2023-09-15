В рецепте есть, а дома нет. Продукты, которыми можно заменить сливки — список и способы приготовления

Во время приготовления ужина или выпечки заметил(-а), что закончились сливки? Что делать, если они должны быть в блюде? Читай в материале, чем можно заменить сливки в рецепте. Мы собрали все варианты, которые могут оказаться под рукой.
Сливки используют в сладких и соленых блюдах. А потому заменять их можно разными ингредиентами. В первую очередь сливки — жирное отслаивание молока. Так что если дома есть молочные продукты, заменить сливки в рецепте будет гораздо проще.
Если тебе нужно совсем немного сливок для соленого блюда, можно использовать очень жирное молоко. Добавляй его в пропорции 1:1. Эффект должен быть таким же. Больше всего этот способ подходит для приготовления пасты, тушения мяса или сливочных соусов.
Сочетание жирного молока со сливочным маслом вместо сливок можно использовать для кремов и десертов. Для получения правильной консистенции нужно влить жирное молоко в сотейник, используй такое же количество, как требовалось сливок. После этого добавь сливочное масло, нагрей, а затем взбей миксером две-три минуты.
Если дома есть сметана, ею можно заменить сливки в рецепте. Но для этого потребуется немного больше времени. Сложи марлю в 5-6 слоев над мисочкой, влей сметану. Заверни сметану в марлевый мешочек и поставь стекать на 8-10 часов.
Полученную смесь с утра взбей с сахаром или сахарной пудрой.
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Если сливки нужны для приготовления теста, их можно заменить йогуртом, кефиром или жирным молоком. Для этого отлично подходят жирные молочные продукты, однако выбирать их нужно без наполнителей и подсластителей.
Для выпечки и сладких блюд заменить сливки в рецепте можно сгущенкой — она плохо взбивается, но если других ингредиентов дома нет, заменяй в пропорции 1:1.
Кокосовые сливки также подойдут для замены. Но для правильной консистенции необходимо оставить их в холодильнике на 8-12 часов. Утром слей жидкость, которая не замерзла. Получившуюся смесь можно использовать 1:1 в рецепте. Кокосовые сливки подходят для сладких блюд.
Если у тебя под рукой оказался только сливочный сыр, его можно использовать в качестве сливок только для соленых рецептов — супов, соусов и других. Заменять следует в пропорции 1:1.
Если у тебя под рукой оказался только сливочный сыр, его можно использовать в качестве сливок только для соленых рецептов — супов, соусов и других. Заменять следует в пропорции 1:1.
Для соленых и сладких блюд подойдет универсальная смесь греческого йогурта и жирного молока. Это будет максимально напоминать сливки. Ингредиенты нужно смешать в равном количестве. Но не нагревай и не взбивай смесь, потому что она может свернуться.
Раньше мы рассказывали, чем можно заменить маскарпоне в рецепте.
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