В рецепте есть, а дома нет. Продукты, которыми можно заменить сливки — список и способы приготовления

Во время приготовления ужина или выпечки заметил(-а), что закончились сливки? Что делать, если они должны быть в блюде? Читай в материале, чем можно заменить сливки в рецепте. Мы собрали все варианты, которые могут оказаться под рукой.

Чем заменить сливки: варианты, которые могут оказаться под рукой

Сливки используют в сладких и соленых блюдах. А потому заменять их можно разными ингредиентами. В первую очередь сливки — жирное отслаивание молока. Так что если дома есть молочные продукты, заменить сливки в рецепте будет гораздо проще.

Если тебе нужно совсем немного сливок для соленого блюда, можно использовать очень жирное молоко. Добавляй его в пропорции 1:1. Эффект должен быть таким же. Больше всего этот способ подходит для приготовления пасты, тушения мяса или сливочных соусов.

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Сочетание жирного молока со сливочным маслом вместо сливок можно использовать для кремов и десертов. Для получения правильной консистенции нужно влить жирное молоко в сотейник, используй такое же количество, как требовалось сливок. После этого добавь сливочное масло, нагрей, а затем взбей миксером две-три минуты.

Если дома есть сметана, ею можно заменить сливки в рецепте. Но для этого потребуется немного больше времени. Сложи марлю в 5-6 слоев над мисочкой, влей сметану. Заверни сметану в марлевый мешочек и поставь стекать на 8-10 часов.

Полученную смесь с утра взбей с сахаром или сахарной пудрой.

Если сливки нужны для приготовления теста, их можно заменить йогуртом, кефиром или жирным молоком. Для этого отлично подходят жирные молочные продукты, однако выбирать их нужно без наполнителей и подсластителей.

Для выпечки и сладких блюд заменить сливки в рецепте можно сгущенкой — она плохо взбивается, но если других ингредиентов дома нет, заменяй в пропорции 1:1.

Кокосовые сливки также подойдут для замены. Но для правильной консистенции необходимо оставить их в холодильнике на 8-12 часов. Утром слей жидкость, которая не замерзла. Получившуюся смесь можно использовать 1:1 в рецепте. Кокосовые сливки подходят для сладких блюд.

Если у тебя под рукой оказался только сливочный сыр, его можно использовать в качестве сливок только для соленых рецептов — супов, соусов и других. Заменять следует в пропорции 1:1.

Для соленых и сладких блюд подойдет универсальная смесь греческого йогурта и жирного молока. Это будет максимально напоминать сливки. Ингредиенты нужно смешать в равном количестве. Но не нагревай и не взбивай смесь, потому что она может свернуться.

Раньше мы рассказывали, чем можно заменить маскарпоне в рецепте.

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