Чем заменить маскарпоне: держи список самых подходящих продуктов

Мягкий и сливочный сыр маскарпоне очень часто берут для основы многих блюд и десертов. Но, к сожалению, его иногда очень сложно найти в обычных магазинах.
К тому же, он стоит не так и дешево. Чем заменить маскарпоне — читай в материале.
Если ты хочешь сделать настоящий итальянский тирамису или крем для торта, лучше поискать маскарпоне в магазинах и не думать, чем можно его заменить.
Важно, что у сыра из сливок очень высокая жирность (не менее 75 %). Благодаря этому получаешь незабываемый сливочный вкус. Если его важно сохранить, значит, нужно использовать только маскарпоне.
То, за что мы так сильно любим чизкейк — это начинка. В оригинальном рецепте для нее нужно взбить маскарпоне с яйцами, сливками и сахаром. Для того чтобы сделать кремовою текстуру и сливочный вкус, можно заменить маскарпоне рикоттой или другим крем-сыром.
В этом десерте найти достойную альтернативу одному из ингредиентов — не так просто. Однако заменить маскарпоне в тирамису все же можно. Например, рикоттой или другим крем-сыром. Важно в таком случае хорошо взбить смесь и при необходимости развести сливками для более нежной текстуры.
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