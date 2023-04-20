Чем заменить маскарпоне: держи список самых подходящих продуктов

Мягкий и сливочный сыр маскарпоне очень часто берут для основы многих блюд и десертов. Но, к сожалению, его иногда очень сложно найти в обычных магазинах.

К тому же, он стоит не так и дешево. Чем заменить маскарпоне — читай в материале.

Когда этого делать не стоит

Если ты хочешь сделать настоящий итальянский тирамису или крем для торта, лучше поискать маскарпоне в магазинах и не думать, чем можно его заменить.

Важно, что у сыра из сливок очень высокая жирность (не менее 75 %). Благодаря этому получаешь незабываемый сливочный вкус. Если его важно сохранить, значит, нужно использовать только маскарпоне.

Чем заменить дорогой творожный сыр маскарпоне: основные варианты

Сыр рикотта. Именно им заменяют маскарпоне чаще всего. Изготовляют продукт из сыворотки с добавлением лимонной, винной или соляной кислоты. Он хорошо подходит в ситуациях, если маскарпоне нет под рукой. Но важно выбирать рикотту с максимально нейтральным вкусом. Если у тебя есть соленые или копченые сорта, то их брать не нужно. Крем-чиз. Он — очень мягкий, имеет сливочную структуру и хорошо заменяет маскарпоне. Сметана. Для замены нужно брать или домашнюю, или фермерскую. Своей густотой и жирностью она должна напоминать маскарпоне. Творог или творожная масса. Используй только тогда, когда вообще ничего похожего на маскарпоне нет. Ведь жирность этих продуктов вряд ли будет превышать даже 25%. Мацони или греческий йогурт. Здесь жирность тоже намного меньше, чем в маскарпоне. Но йогурт и мацони можно использовать в приготовлении блюд для спортсменов, тех, кто сидит на диете или придерживается здорового питания. Сливочное масло. Его можно добавлять в пасту или соус. Но в десерт его лучше не класть. Бери для эго сыр (мягкий).

Чем заменить в чизкейке

То, за что мы так сильно любим чизкейк — это начинка. В оригинальном рецепте для нее нужно взбить маскарпоне с яйцами, сливками и сахаром. Для того чтобы сделать кремовою текстуру и сливочный вкус, можно заменить маскарпоне рикоттой или другим крем-сыром.

Чем заменить в тирамису

В этом десерте найти достойную альтернативу одному из ингредиентов — не так просто. Однако заменить маскарпоне в тирамису все же можно. Например, рикоттой или другим крем-сыром. Важно в таком случае хорошо взбить смесь и при необходимости развести сливками для более нежной текстуры.

Ранее мы рассказывали, как приготовить твердый сыр в домашних условиях.

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