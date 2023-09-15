У рецепті є, а вдома немає. Продукти, якими можна замінити вершки — перелік та способи приготування

Під час приготування вечері чи випічки помітив(-ла), що закінчилися вершки? Що робити, якщо вони обов’язково мають бути у страві? Читай у матеріалі, чим можна замінити вершки в рецепті. Ми зібрали усі варіанти, які можуть опинитися під рукою.

Чим замінити вершки: варіанти, які можуть опинитися під рукою

Вершки використовують у солодких та солоних стравах. А тому замінювати їх можна різними інгредієнтами. Насамперед вершки — жирне відшаровування молока. Тож якщо вдома є молочні продукти, замінити вершки у рецепті буде значно простіше.

Якщо тобі потрібно зовсім трохи вершків для солоної страви, можна використати дуже жирне молоко. Додавай його у страву в пропорції 1:1. Ефект має бути тим самим. Найбільше цей спосіб підходить для приготування пасти, тушкування м’яса чи вершкових соусів.

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Поєднання жирного молока з вершковим маслом замість вершків можна використати для кремів та десертів. Для отримання правильної консистенції потрібно влити жирне молоко у сотейник, використовуй таку ж кількість, як було потрібно вершків. Після цього додай вершкове масло, нагрій, а потім збий міксером дві-три хвилини.

Якщо вдома є сметана, нею також можна замінити вершки в рецепті. Але для цього знадобиться трохи більше часу. Склади марлю у 5-6 шарів над мисочкою, влий сметану. Загорни сметану у марлевий мішечок та постав стікати на 8-10 годин.

Отриману суміш зранку збий із цукром чи цукровою пудрою.

Якщо вершки потрібні тобі для приготування тіста, їх можна замінити йогуртом, кефіром або жирним молоком. Для цього чудово підходять жирні молочні продукти, однак вибирати їх потрібно без наповнювачів та підсолоджувачів.

Для випічки та солодких страв замінити вершки у рецепті можна згущеним молоком — воно погано збивається, але якщо інших інгредієнтів удома немає, замінюй у пропорції 1:1.

Кокосові вершки також підійдуть для заміни. Але для правильної консистенції необхідно залишити їх у холодильнику на 8-12 год. Зранку злий рідину, яка не замерзла. Отриману суміш можна використовувати 1:1 в рецепті. Кокосові вершки підходять для солодких страв.

Якщо у тебе під рукою опинився тільки вершковий сир, його можна використати як вершки лише для солоних рецептів — супів, соусів тощо. Замінювати потрібно у пропорції 1:1.

А для солоних та солодких страв підійде універсальна суміш грецького йогурту та молока. Це максимально нагадуватиме вершки. Інгредієнти потрібно змішати у рівній кількості. Але не нагрівай та не збивай суміш, бо вона може згорнутися.

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