Їжа та рецепти

У рецепті є, а вдома немає. Продукти, якими можна замінити вершки — перелік та способи приготування

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 14:00
Чим замінити вершки: варіанти, які можуть опинитися під рукою
Фото: Unsplash

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У рецепті є, а вдома немає. Продукти, якими можна замінити вершки — перелік та способи приготування
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