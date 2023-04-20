Чим замінити маскарпоне: тримай список схожих продуктів

М’який та вершковий сир маскарпоне дуже часто беруть для основи багатьох страв та десертів. Але, на жаль, його іноді дуже важко знайти у звичайних магазинах.

До того ж він коштує не так дешево. Чим замінити маскарпоне — читай у матеріалі.

Чим замінити маскарпоне і коли цього робити не варто

Якщо ти хочеш зробити справжній італійський тірамісу або крем для торта, краще пошукати маскарпоне в магазинах і не думати, чим можна його замінити.

Важливо, що вершкового сиру дуже висока жирність (щонайменше 75 %). Завдяки цьому отримуєш незабутній легкий смак.

Якщо його важливо зберегти, значить потрібно використовувати тільки маскарпоне.

Чим замінити дорогий сирний маскарпоне: основні варіанти

Сир-рикотта. Саме ним замінюють маскарпоне найчастіше. Виготовляють продукт із сироватки з додаванням лимонної, винної або соляної кислоти. Він добре підходить у ситуаціях, якщо маскарпоне немає під рукою. Але важливо вибирати рикотту з максимально нейтральним смаком. Якщо в тебе є солоні або копчені сорти, їх брати не потрібно. Крем-чиз. Він дуже м’який, має вершкову структуру і добре замінює маскарпоне. Сметана. Для заміни потрібно брати або домашню або фермерську. Своєю густотою та жирністю вона має нагадувати маскарпоне. Сир чи сирна маса. Використовуй лише тоді, коли взагалі нічого схожого на маскарпоне немає. Адже жирність цих продуктів навряд чи перевищуватиме навіть 25%. Грецький йогурт. Тут жирність також набагато менша, ніж у маскарпоне. Але йогурт та мацоні можна використовувати у приготуванні страв для спортсменів, тих, хто сидить на дієті чи дотримується здорового харчування. Вершкове масло. Його можна додавати в пасту чи соус. Але в десерт його краще не класти. Бери для цього сир (м’який).

Чим замінити сир у чізкейку

Те, за що ми так сильно любимо чізкейк, — це начинка. В оригінальному рецепті для нього потрібно збити маскарпоне з яйцями, вершками та цукром. Для того щоб зробити кремову текстуру та вершковий смак, можна замінити маскарпоне рикотою або іншим крем-сиром.

Чим замінити маскарпоне на тірамісу

У цьому десерті знайти гідну альтернативу одному з інгредієнтів не так просто. Однак замінити маскарпоне в тірамісу все ж таки можна. Наприклад, рикотою або іншим крем-сиром. Важливо в такому випадку добре збити суміш і при необхідності розвести вершками для ніжнішої текстури.

Раніше ми розповідали, як приготувати твердий сир у домашніх умовах.

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