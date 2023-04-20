Чим замінити маскарпоне: тримай список схожих продуктів

М’який та вершковий сир маскарпоне дуже часто беруть для основи багатьох страв та десертів. Але, на жаль, його іноді дуже важко знайти у звичайних магазинах.
До того ж він коштує не так дешево. Чим замінити маскарпоне — читай у матеріалі.
Якщо ти хочеш зробити справжній італійський тірамісу або крем для торта, краще пошукати маскарпоне в магазинах і не думати, чим можна його замінити.
Важливо, що вершкового сиру дуже висока жирність (щонайменше 75 %). Завдяки цьому отримуєш незабутній легкий смак.
Важливо, що вершкового сиру дуже висока жирність (щонайменше 75 %). Завдяки цьому отримуєш незабутній легкий смак.
Якщо його важливо зберегти, значить потрібно використовувати тільки маскарпоне.
Те, за що ми так сильно любимо чізкейк, — це начинка. В оригінальному рецепті для нього потрібно збити маскарпоне з яйцями, вершками та цукром. Для того щоб зробити кремову текстуру та вершковий смак, можна замінити маскарпоне рикотою або іншим крем-сиром.
У цьому десерті знайти гідну альтернативу одному з інгредієнтів не так просто. Однак замінити маскарпоне в тірамісу все ж таки можна. Наприклад, рикотою або іншим крем-сиром. Важливо в такому випадку добре збити суміш і при необхідності розвести вершками для ніжнішої текстури.
Раніше ми розповідали, як приготувати твердий сир у домашніх умовах.
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