Снова деньги на помойку: какие продукты нужно хранить в ящике холодильника, чтобы они не портились

В твоем холодильнике точно должен быть ящик, в котором чаще всего хранятся овощи и фрукты. Обычно это пространство создано именно для отделения свежих продуктов от других, обработанных.

Как отмечает издание Real Simple, некоторые продукты важно хранить именно в этих отсеках, чтобы они дольше сохраняли свежесть. Детальнее об этом — рассказываем дальше.

Где хранить разные продукты в холодильнике

Для начала следует разобраться, для чего вообще в холодильнике есть несколько отсеков и почему они имеют четкое разделение для разных продуктов.

На каждом уровне — логическое изменение температуры. На дверце холодильника температура обычно самая высокая, поэтому там не рекомендуют хранить быстро портящиеся продукты.

Ящик (а во многих холодильниках их два) для овощей и фруктов используется для контроля влажности. Некоторые ящики имеют вентиляционные отверстия, позволяющие регулировать количество воздуха внутри. Так, чем больше воздуха — тем выше влажность.

А не все продукты любят темную и влажную среду.

Если ящик для овощей в твоем холодильнике имеет регулируемые настройки, попробуй использовать режим высокой влажности для быстро увядающих овощей (зелень, красный перец, морковь и т.п.).

Если в твоем холодильнике хранятся яблоки или груши, лучше организуй пространство с меньшим показателем влажности.

Какие продукты нужно хранить в нижнем ящике холодильника

Есть продукты, требующие особых условий хранения, и лучше всего им именно в ящике твоего холодильника! Рассказываем дальше, о каких именно продуктах идет речь.

Свежая зелень требует много влаги, чтобы оставаться пригодной для употребления. И помни, что лучше всего употреблять салаты и зелень в течение трех дней после срезки от стебля. Огурцы тоже не проживут долго, если ты забудешь положить их в ящик в холодильнике! Но обрати внимание, что хранение огурцов в пакете может ускорить их гниение, поэтому лучше хранить их в контейнере с доступом к воздуху. Яблоки относятся к категории фруктов, которые могут созревать во влажной среде благодаря растительному гормону этилену. Поэтому яблоки будут хорошо чувствовать себя в ящике твоего холодильника. Груши, как и яблоки, следует хранить в прохладном, влажном и теплом месте. В то же время их не следует держать вместе с яблоками, потому что груши могут быстрее созреть, и тогда плоды могут начать гнить. Ягоды — они любят холод и тьму, но не любят лишней влаги. Поэтому перед тем, как ставить их в холодильник (даже в ящик), не мой их. Сполоснуть лучше уже непосредственно перед потреблением.

Однако часто мы боимся открытого хранения продуктов в холодильнике из-за неприятного запаха, который они могут давать. Читай, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике, в нашем другом материале.

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