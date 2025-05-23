Еда и рецепты

Снова деньги на помойку: какие продукты нужно хранить в ящике холодильника, чтобы они не портились

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2025, 21:00
как хранить продукты в холодильнике
Фото Unsplash
Снова деньги на помойку: какие продукты нужно хранить в ящике холодильника, чтобы они не портились
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