Для путешествия во времени! Как приготовить хрустящие вергуны — знает Владимир Ярославский

Пончики и чуррос — это, конечно, вкусно. Однако поклонники аутентичной украинской кухни хорошо знают, что родные вергуны — это не просто сладость, а частичка нашей культуры.
За все годы их существования, рецепт мог неоднократно меняться и даже забываться. И все же их вкус оставался незабываемым и увлекал ценителей сладенького. Исключением не стал и украинский шеф-повар и судья кулинарного реалити МастерШеф на СТБ Владимир Ярославский.
С хрустящими вергунами я познакомился в Полтаве, когда учился в техникуме, лет в 15. Но рецепт со временем забыл. Очень хотел восстановить, потому что это впечатление с детства меня не оставляло.
С хрустящими вергунами я познакомился в Полтаве, когда учился в техникуме, лет в 15. Но рецепт со временем забыл. Очень хотел восстановить, потому что это впечатление с детства меня не оставляло.
Поэтому шеф-повар решил попытаться восстановить рецепт любимой вкусности, чтобы не только порадовать себя, но и вернуть других украинцев хоть на пару минут во вкус их детства.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Традиционно украинская кухня всегда была питательной, вкусной и богатой различными витаминами и микроэлементами. И иногда хорошо вспомнить, как приготовить дома традиционные украинские завтраки.
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