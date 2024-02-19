Для путешествия во времени! Как приготовить хрустящие вергуны — знает Владимир Ярославский

Пончики и чуррос — это, конечно, вкусно. Однако поклонники аутентичной украинской кухни хорошо знают, что родные вергуны — это не просто сладость, а частичка нашей культуры.

За все годы их существования, рецепт мог неоднократно меняться и даже забываться. И все же их вкус оставался незабываемым и увлекал ценителей сладенького. Исключением не стал и украинский шеф-повар и судья кулинарного реалити МастерШеф на СТБ Владимир Ярославский.

С хрустящими вергунами я познакомился в Полтаве, когда учился в техникуме, лет в 15. Но рецепт со временем забыл. Очень хотел восстановить, потому что это впечатление с детства меня не оставляло.

Поэтому шеф-повар решил попытаться восстановить рецепт любимой вкусности, чтобы не только порадовать себя, но и вернуть других украинцев хоть на пару минут во вкус их детства.

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Ингредиенты для вергунов

масло для жарки — 500 граммов

мука — 270-330 граммов

сметана 35% — 100 граммов

сахарная пудра — 100 граммов

водка — 30 граммов

яйца — 2 штуки

соль — щепотка

сахар — щепотка

Вергуны — способ приготовления

Для начала нужно смешать яйца, сметану, сахар, соль и водку. После этого тщательно перемешать тесто, которое будет не очень мягким, но одновременно и не тугим. Поставить тесто в холодное помещение или холодильник на полчаса. После этого достать его и тоненько раскатать. Если консистенция будет слишком мягкой, можно добавить в тесто еще немного муки. Нарезать тесто ромбами. Внутри каждого нужно сделать разрез, через который необходимо будет протащить один уголок кусочка теста. Разогреть фритюр с маслом и прожарить вергуны до золотистой корочки. Подавать вкусности рекомендуется с сахарной пудрой, чтобы сладости максимально напоминать те, которые были в детстве.

Традиционно украинская кухня всегда была питательной, вкусной и богатой различными витаминами и микроэлементами. И иногда хорошо вспомнить, как приготовить дома традиционные украинские завтраки.

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