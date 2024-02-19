Для подорожі у часі! Як приготувати хрусткі вергуни — знає Володимир Ярославський

Пончики та чурос — це, звісно, смачно. Проте шанувальники аутентичної української кухні добре знають, що рідні вергуни — це не просто звичайний солодкий смаколик, а насправді частинка культури.
За усі роки їхнього існування, рецепт міг неодноразово змінюватись та навіть забуватись. Та все ж, їхній смак лишався незабутнім і так вже й вабив поціновувачів солоденького. Винятком не став й український шеф-кухар та суддя кулінарного реаліті МастерШеф на СТБ Володимир Ярославський.
З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався в технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув. Дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало.
З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався в технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув. Дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало.
Тому шеф-кухар вирішив спробувати відновити рецепт улюбленого смаколика, щоб не лише потішити себе, але й повернути інших українців хоч на пару хвилин у смак їхнього дитинства.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Традиційно українська кухня завжди була поживною, смачною та багатою на різні вітаміни та мікроелементи. Тож інколи добре згадати, як приготувати вдома традиційні українські сніданки.
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