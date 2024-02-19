Для подорожі у часі! Як приготувати хрусткі вергуни — знає Володимир Ярославський

Пончики та чурос — це, звісно, смачно. Проте шанувальники аутентичної української кухні добре знають, що рідні вергуни — це не просто звичайний солодкий смаколик, а насправді частинка культури.

За усі роки їхнього існування, рецепт міг неодноразово змінюватись та навіть забуватись. Та все ж, їхній смак лишався незабутнім і так вже й вабив поціновувачів солоденького. Винятком не став й український шеф-кухар та суддя кулінарного реаліті МастерШеф на СТБ Володимир Ярославський.

З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався в технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув. Дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало.

Тому шеф-кухар вирішив спробувати відновити рецепт улюбленого смаколика, щоб не лише потішити себе, але й повернути інших українців хоч на пару хвилин у смак їхнього дитинства.

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Інгредієнти для вергунів

олія для смаження — 500 грамів

борошно — 270-330 грамів

сметана 35% — 100 грамів

цукрова пудра — 100 грамів

горілка — 30 грамів

яйця — 2 штуки

сіль — дрібка

цукор — дрібка

Вергуни — спосіб приготування

Спершу потрібно змішати яйця, сметану, цукор, сіль та горілку. Після цього ретельно перемішати тісто, що буде не дуже м’який, але водночас і не тугим. Поставити тісто у холодне приміщення чи холодильник на півгодини. Після цього дістати його та тоненько розкачати. Якщо консистенція буде занадто м’якою, можна додати до тіста ще трохи борошна. Нарізати тісто ромбами. Всередині кожного потрібно зробити розріз, через який необхідно буде протягнути один куточок шматочка тіста. Розігріти фритюр з маслом та просмажити вергуни до золотавої скоринки. Подавати смаколик рекомендується з цукровою пудрою, аби солодощі максимально нагадувати ті, які були в дитинстві.

Традиційно українська кухня завжди була поживною, смачною та багатою на різні вітаміни та мікроелементи. Тож інколи добре згадати, як приготувати вдома традиційні українські сніданки.

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