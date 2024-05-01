Чтобы получить насыщенный оттенок: как красить яйца в луковой шелухе

Используя покраску яиц луковой шелухой, можно получить красивый коричневый оттенок. Такой метод используют десятилетиями, а проводят покраску перед Пасхой, в Чистый четверг. Как красить яйца в луковой шелухе — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Важно, что кроме ингредиентов, для хорошей покраски яиц в луковой шелухе нужно будет еще взять кастрюлю, марлю, толстые бесцветные нитки, свежие листы укропа, петрушку, ватные диски, подсолнечное масло, полотенце и прочую посуду.
Если ты не хочешь использовать листы укропа для украшения скорлупы, можно использовать такие способы:
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