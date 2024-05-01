Чтобы получить насыщенный оттенок: как красить яйца в луковой шелухе

Используя покраску яиц луковой шелухой, можно получить красивый коричневый оттенок. Такой метод используют десятилетиями, а проводят покраску перед Пасхой, в Чистый четверг. Как красить яйца в луковой шелухе — читай в материале.

Как покрасить яйца в луковой шелухе: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйцо — 10 шт.

репчатый лук — около 20 шт.

соль — 1 ст. л.

Способ приготовления:

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Важно, что кроме ингредиентов, для хорошей покраски яиц в луковой шелухе нужно будет еще взять кастрюлю, марлю, толстые бесцветные нитки, свежие листы укропа, петрушку, ватные диски, подсолнечное масло, полотенце и прочую посуду.

Хорошо промой яйца и оставь на час при комнатной температуре. Очисть шелуху с 20 или более луковиц. Помести луковую шелуху в большую кастрюлю и залей водой. Небольшую часть шелухи оставь сухой для того, чтобы обернуть в нее часть яиц. Вари шелуху около часа на медленном огне. Готовность определи по насыщенности цвета отвара. Чем больше луковой шелухи, тем дольше ее нужно варить. Добавь в кастрюлю с отваром 1 ст. л. соли. Подели яйца на несколько групп. Одну группу пасхальных яиц оберни толстыми бесцветными нитками, и тогда после варки на них получится узор в виде пересекающихся линий. На яйца из второй группы положи листики укропа, петрушки или любые другие и сверху заверни их тонким прозрачным чулком или марлей таким образом, чтобы листики оставались закрепленными на поверхности яиц. Яйца из третей группы оберни в сухую скомканную луковую шелуху и заверни в марлю таким образом, чтобы шелуха была плотно прижата к поверхности яиц. Это создаст на поверхности яиц красивые узоры и мраморные переходы. Положи яйца в кастрюлю с луковой шелухой так, чтобы они были полностью скрыты водой и хорошо прокрасились со всех сторон. Увеличить огонь и вари в течение 20 минут, иногда аккуратно поворачивая яйца для их равномерной прокраски. Налей в чистую кастрюлю холодную воду, выложи туда покрашенные яйца и оставь их остывать. Когда покрашенные яйца остынут снять с них нитки, марлю и листики. Протри. Для того чтобы пасхальные яйца блестели, их можно протереть подсолнечным маслом, после того как они полностью высохнут. Для этого нужно капнуть подсолнечное масло на ватный диск и протереть им яйца, а после натирки убрать излишки масла с яиц чистым ватным диском.

Как сделать рисунок на яйцах

Если ты не хочешь использовать листы укропа для украшения скорлупы, можно использовать такие способы:

наклейки;

скотч;

фломастеры;

краску акварель;

пластилин;

блестки;

ленты и кружева;

конфетти;

посыпка.

Тесто является основой удачной выпечки. Ранее мы рассказывали, как приготовить кулич из александрийского теста.

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