Щоб отримати насичений відтінок: як фарбувати яйця в лушпинні цибулі

Фарбуючи яйця лушпинням цибулі, можна отримати красивий коричневий відтінок. Такий метод використовують десятиліттями, а проводять фарбування перед Великоднем, у Чистий четвер. Як фарбувати яйця в лушпинні цибулі — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Якщо ти не хочеш використовувати листя кропу для прикрашання шкаралупи, можна використовувати такі способи:
Тісто є основою вдалої випічки. Раніше ми розповідали, як приготувати паску з олександрійського тіста.
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