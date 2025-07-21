Стиль жизни Еда и рецепты

Как правильно есть устрицы: советы, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Богдана Макалюк, журналист сайта 21 июля 2025, 12:20
Как правильно кушать устрицы
Фото Unsplash

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