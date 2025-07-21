Как правильно есть устрицы: советы, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Устрицы довольно популярное блюдо. Их подают в ресторанах, а также в небольших заведениях. Кому-то они нравятся, а кому-то нет, а кто-то, кто пробует их впервые, задумывается, как правильно есть устрицы. Читай, мы расскажем.

Как правильно есть устрицы

Как подают устрицы

Обычно эти морепродукты подают на большой тарелке или блюде с размельченным льдом, чтобы сохранить их свежими. В каждой раковине уже должна быть одна живая устрица, открывать их самостоятельно в ресторане не придется.

К морепродуктам подают лимон, уксусную заправку с шалотом (mignonette), соус табаско, иногда специальные миниатюрные вилки.

Могут также предложить бокал игристого вина, белого сухого или даже шампанского — именно они лучше подчеркивают вкус морепродуктов.

Как надо есть устрицы

Перед тем как попробовать, можно выжать в раковину несколько капель лимонного сока или добавить немного соуса. Это не только придает аромату, но и помогает проверить свежесть: живая устрица должна немного сократиться.

Вилкой (если ее подали) нужно аккуратно отделить мякоть устрицы от ракушки. Дальше самое простое — просто поднести раковину ко рту и “выпить” устрицу вместе с жидкостью.

Жевать или нет — вопрос личного выбора: гурманы советуют хотя бы один раз разжевать, чтобы почувствовать полный вкус.

Чего не стоит делать

Не проси соль или хлеб — это не подходит к этим морепродуктам. Не стоит также класть раковину назад вверх дном или играться ею. Если у устрицы неприятный запах или выглядит подозрительно — лучше не есть ее. Морепродукты должны быть свежими, прохладными и иметь легкий морской аромат.

Если ешь это блюдо впервые — выбери самые маленькие, потому что у них более нежный вкус. Также не спеши — спокойствие, легкость и любопытство сделают этот опыт более приятным.

Можно есть не только сырыми

Есть также запеченные устрицы — это случайно возникшее американское кулинарное изобретение. В 1899 году в Новом Орлеане шеф Леон Коллета придумал известный рецепт “устрицы Рокфеллера” (Oysters Rockefeller), когда ему не хватило ингредиентов для традиционного соуса.

Он смешал шпинат, зелень, специи, хлебные крошки и сливочное масло и запек устрицы в раковинах. Название дал из-за “богатого”, насыщенного вкуса — в честь тогдашнего миллионера Джона Рокфеллера.

Морепродукты очень полезны для нашего организма, поэтому следует добавить их в свой рацион. Ранее мы рассказывали, какие морепродукты самые полезные для сердца и мозга.

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