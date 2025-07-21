Як правильно їсти устриці: поради, щоб не потрапити у незручну ситуацію

Устриці є доволі популярною стравою. Їх подають у ресторанах, а також невеликих закладах. Комусь вони подобаються, а комусь ні, а хтось, хто куштує їх вперше, замислюється, як правильної їсти устриці. Читай, ми розповімо.

Як правильної їсти устриці

Як подають устриці

Зазвичай ці морепродукти подають на великій тарілці або блюді з подрібненим льодом, щоб зберегти їх свіжими. У кожній мушлі вже має бути одна жива устриця, відкривати їх самостійно в ресторані не доведеться.

До морепродуктів подають лимон, оцтову заправку з шалотом (mignonette), соус табаско, іноді — спеціальні мініатюрні виделки.

Можуть також запропонувати келих ігристого вина, білого сухого або навіть шампанського — саме вони найкраще підкреслюють смак морепродуктів.

Як треба їсти устриці

Перед тим як скуштувати, можна вичавити в мушлю кілька крапель лимонного соку або додати трішки соусу. Це не лише надає аромату, а й допомагає перевірити свіжість: жива устриця має трохи скоротитися.

Виделкою (якщо її подали) треба акуратно відділити м’якоть устриці від мушлі. Далі найпростіше — просто піднести мушлю до рота і “випити” устрицю разом із рідиною.

Жувати чи ні — питання особистого вибору: гурмани радять принаймні один раз розжувати, щоб відчути повний смак.

Чого не варто робити

Не проси сіль чи хліб — це не пасує до цих морепродуктів. Не варто також класти мушлю назад догори дном або гратися нею. Якщо устриця має неприємний запах або виглядає підозріло — краще не їсти її. Морепродукти повинні бути свіжими, прохолодними, і мати легкий морський аромат.

Якщо їси цю страву вперше — обери найменші, бо вони мають ніжніший смак. Також не поспішай — спокій, легкість і цікавість зроблять цей досвід приємнішим.

Можна їсти не лише сирими

Є також запечені устриці — це американський кулінарний винахід, який виник випадково. У 1899 році у Новому Орлеані шеф Леон Коллета придумав відомий рецепт “устриці Рокфеллер” (Oysters Rockefeller), коли йому не вистачило інгредієнтів для традиційного соусу.

Він змішав шпинат, зелень, спеції, хлібні крихти й вершкове масло — і запік устриці в мушлях. Назву дав через “багатий”, насичений смак — на честь тодішнього мільйонера Джона Рокфеллера.

Морепродукти дуже корисні для нашого організму, тож варто додати їх до свого раціону. Раніше ми розповідали, які морепродукти найкорисніші для серця і мозку.

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