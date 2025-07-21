Стиль життя Їжа та рецепти

Як правильно їсти устриці: поради, щоб не потрапити у незручну ситуацію

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Липня 2025, 12:20
Як правильно їсти устриці
Фото Unsplash

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