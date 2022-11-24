Тепло, питательно и без электричества: как приготовить кашу в термосе — читай рецепт

Современные проблемы требуют современных решений, уверены украинцы. Из-за отсутствия электроэнергии люди пытаются привыкнуть к другой жизни: ищут новые варианты освещения, зарядки устройств и приготовления пищи.

Понадобится в современных условиях и давно забытый лайфхак с термосом. Кажется, что приготовить еду в термосе невозможно? А вот и нет!

На самом деле такая пища сохраняет гораздо больше полезных свойств, чем вываривание продуктов на огне. Потому читай наш рецепт, как приготовить кашу в термосе.

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Как приготовить кашу в термосе

Лучше всего готовить кашу в термосе с вечера, чтобы утром наслаждаться свежим и горячим блюдом. Ведь на такое “приготовление” уйдет гораздо больше времени, чем при обычной варке.

Гречневая каша в термосе

Возьми гречневую крупу и кипяток в соотношении 1:2. Насыпь в термос гречку и залей водой, по желанию — добавь приправы, соль и перец. Закрути термос и оставь его в теплом месте на ночь, а утром завтракай горячим блюдом.

К каше можно добавить рыбу или овощи, которые за ночь в термосе также прекрасно приготовятся.

Рисовая каша в термосе

Рис с водой лучше брать в пропорции 1:4, ведь эта крупа очень разбухает во время приготовления. Рецепт тот же: залей кипятком, добавь к крупе овощи, маленькие кусочки мяса или рыбы и закрути термос.

Лучше всего для такого приготовления выбирать шлифованный рис.

Пшеничная каша в термосе

Пшеничную крупу и кипяток соедини в термосе в пропорции 1:3. Добавь приправ, соли и перца, чтобы она была лучше.

Добавляй к каше консервы и наслаждайся!

Кукурузные, гречневые и овсяные хлопья в термосе

Это лучший вариант блюда на ужин, если свет исчез неожиданно. Ведь кукурузные, гречневые или овсяные хлопья готовятся всего за несколько минут в кипятке или спаренном молоке.

Соедини хлопья с кипятком или горячим молоком в соотношении 1:3, закрой термос и подожди 15–20 минут. Блюдо будет питательным и вкусным, а главное — быстрым!

В холодное время года очень важно есть теплую и сбалансированную пищу, отмечают диетологи. Как приготовить блюдо без электричества и на что нужно обратить внимание — объясняем в другом материале.

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