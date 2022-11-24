Тепло, поживно і без електрики: як приготувати кашу в термосі — читай рецепт

Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень, впевнені українці. Через відсутність електроенергії люди намагаються призвичаїтись до іншого життя: шукають нові варіанти освітлення, зарядження пристроїв та приготування їжі.
Знадобитися в сучасних умовах і давно забутий лайфхак з термосом. Здається, що приготувати їжу в термосі неможливо? А ось і ні!
Насправді така їжа зберігає набагато більше корисних властивостей, аніж виварювання продуктів на вогні. Тому читай наш рецепт, як приготувати кашу в термосі.
Найкраще готувати кашу в термосі звечора, щоб зранку смакувати свіжою та гарячою стравою. Адже на таке “приготування” піде набагато більше часу, аніж при звичайному варінні.
Візьми гречану крупу та окріп у співвідношенні 1:2. Насип у термос гречку та залий водою, за бажанням додай приправи, сіль та перець. Закрути термос та залиш його у теплому місці на всю ніч — а зранку снідай гарячою стравою.
До каші також можна додати рибу чи овочі, які за ніч у термосі також чудово приготуються.
До каші також можна додати рибу чи овочі, які за ніч у термосі також чудово приготуються.
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Рис із водою краще брати у пропорції 1:4, адже ця крупа дуже розбухає під час приготування. Рецепт той самий: залий окропом, додай до крупи овочі, маленькі шматочки м’яса чи риби та закрути термос.
Найкраще для такого приготування вибирати шліфований рис.
Найкраще для такого приготування вибирати шліфований рис.
Пшеничну крупу та окріп з’єднай у термосі в пропорції 1:3. Додай приправ, солі та перцю, щоб вона смакувала краще.
Додавай до каші консерви та смакуй!
Це — найкращий варіант страви на вечерю, якщо світло зникло неочікувано. Адже кукурудзяні, гречані чи вівсяні пластівці готуються всього за кілька хвилин в окропі чи спареному молоці.
З’єднай пластівці з окропом чи гарячим молоком у співвідношенні 1:3, закрий термос та зачекай 15–20 хвилин. Страва буде поживною та смачною, а головне — швидкою!
У холодну пору року дуже важливо їсти теплу та збалансовану їжу, наголошують дієтологи. Як приготувати страву без електрики та на що треба звернути увагу — пояснюємо в іншому матеріалі.
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