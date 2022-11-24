Тепло, поживно і без електрики: як приготувати кашу в термосі — читай рецепт

Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень, впевнені українці. Через відсутність електроенергії люди намагаються призвичаїтись до іншого життя: шукають нові варіанти освітлення, зарядження пристроїв та приготування їжі.

Знадобитися в сучасних умовах і давно забутий лайфхак з термосом. Здається, що приготувати їжу в термосі неможливо? А ось і ні!

Насправді така їжа зберігає набагато більше корисних властивостей, аніж виварювання продуктів на вогні. Тому читай наш рецепт, як приготувати кашу в термосі.

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Як приготувати кашу в термосі: рецепт

Найкраще готувати кашу в термосі звечора, щоб зранку смакувати свіжою та гарячою стравою. Адже на таке “приготування” піде набагато більше часу, аніж при звичайному варінні.

Гречана каша в термосі

Візьми гречану крупу та окріп у співвідношенні 1:2. Насип у термос гречку та залий водою, за бажанням додай приправи, сіль та перець. Закрути термос та залиш його у теплому місці на всю ніч — а зранку снідай гарячою стравою.

До каші також можна додати рибу чи овочі, які за ніч у термосі також чудово приготуються.

Рисова каша в термосі

Рис із водою краще брати у пропорції 1:4, адже ця крупа дуже розбухає під час приготування. Рецепт той самий: залий окропом, додай до крупи овочі, маленькі шматочки м’яса чи риби та закрути термос.

Найкраще для такого приготування вибирати шліфований рис.

Пшенична каша у термосі

Пшеничну крупу та окріп з’єднай у термосі в пропорції 1:3. Додай приправ, солі та перцю, щоб вона смакувала краще.

Додавай до каші консерви та смакуй!

Кукурудзяні, гречані та вівсяні пластівці в термосі

Це — найкращий варіант страви на вечерю, якщо світло зникло неочікувано. Адже кукурудзяні, гречані чи вівсяні пластівці готуються всього за кілька хвилин в окропі чи спареному молоці.

З’єднай пластівці з окропом чи гарячим молоком у співвідношенні 1:3, закрий термос та зачекай 15–20 хвилин. Страва буде поживною та смачною, а головне — швидкою!

У холодну пору року дуже важливо їсти теплу та збалансовану їжу, наголошують дієтологи. Як приготувати страву без електрики та на що треба звернути увагу — пояснюємо в іншому матеріалі.

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