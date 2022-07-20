Утро должно быть добрым: овсянка с пармезаном от Эктора Хименеса-Браво

Овсянку считают идеальным завтраком. Она имеет относительно низкий гликемический индекс, что позволяет избавиться от чувства голода на долгое время. Как приготовить овсянку, спросишь ты? Очень просто!

Для этого блюда придумали уже множество вариаций: жареная, вареная, запеченная и т.п. Поэтому с овсянкой можно составить много разнообразных рецептов с уникальным вкусом и полезными свойствами.

Обычно овсянку используют как основу и придают разнообразия с помощью добавок, которые могут сделать ее как соленой, так и сладкой, внести свои полезные нутриенты и витамины.

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Как приготовить овсянку: рецепт от Эктора

Известный шеф, ресторатор и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво на своей странице в социальных сетях поделился оригинальным рецептом соленой овсянки с пармезаном.

Утро должно быть добрым, а завтрак — вкусным. Поэтому ловите рецепт моей любимой овсянки-ризотто с грибами.

Ингредиенты:

шампиньоны — 50 г

вешенки — 50 г

овсянка — 100 г

вода — 200 мл

сливки — 50 мл

пармезан — 20 г

соль, перец

Рецепт овсянки

Обжарь на сковороде все грибы и добавь к ним специи и масло. Когда грибы станут золотистого цвета, добавь овсянку, перемешай и влей сливки. Подожди минуту – две, чтобы овсянка успела впитать в себя сливки, и можно добавлять сливочное масло и натертый сыр. Хорошо перемешай, и овсянка с пармезаном готова. Остается выложить блюдо на тарелку, посыпать сыром и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Овсянка — универсальное блюдо, которое можно есть в течение всего года. Однако летом, когда сезон вкусных овощей и фруктов, хочется внести разнообразие в завтраки.

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