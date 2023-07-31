Вкусная альтернатива хлебу и кашам: кабачковые оладьи удивят тебя на завтрак

Нет лучшего варианта начать утро, чем приготовить полезный и вкусный завтрак. Нутрициолог Оля Усенко поделилась своим рецептом кабачковых оладий, которые разнообразят твой рацион.
У меня нет времени готовить что-то сложное, но такой вариант для разнообразия или когда закончился хлеб — идеально, — пишет Усенко в своем Instagram.
У меня нет времени готовить что-то сложное, но такой вариант для разнообразия или когда закончился хлеб — идеально, — пишет Усенко в своем Instagram.
Вот и все. Вкусный и быстрый завтрак готов! Сверху на оладьи можно положить красную рыбу и сыр или миксовать другие начинки. Это полноценный вариант замены хлеба или каши по утрам.
А если ты обожаешь овсянку, то тебе точно понравится пошаговый рецепт овсяноблинов от диетолога Светланы Фус.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!