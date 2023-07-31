Вкусная альтернатива хлебу и кашам: кабачковые оладьи удивят тебя на завтрак

Нет лучшего варианта начать утро, чем приготовить полезный и вкусный завтрак. Нутрициолог Оля Усенко поделилась своим рецептом кабачковых оладий, которые разнообразят твой рацион.

У меня нет времени готовить что-то сложное, но такой вариант для разнообразия или когда закончился хлеб — идеально, — пишет Усенко в своем Instagram.

Найди у себя:

1 большой кабачок или 2 маленьких-средних

5 яиц

4-5 ст. л. цельнозерновой муки

соль, перец, масло для жарки

Способ приготовления

Натри кабачок на терке. Добавь яйца, муку, соль и перец. Все перемешай и прожарь на сковороде. Можно жарить на сухой сковороде, если она с антипригарным покрытием.

Вот и все. Вкусный и быстрый завтрак готов! Сверху на оладьи можно положить красную рыбу и сыр или миксовать другие начинки. Это полноценный вариант замены хлеба или каши по утрам.

А если ты обожаешь овсянку, то тебе точно понравится пошаговый рецепт овсяноблинов от диетолога Светланы Фус.

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