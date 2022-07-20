Ранок має бути добрим: вівсянка з пармезаном від Ектора Хіменеса-Браво

Вівсянку вважають ідеальним сніданком. Вона має відносно низький глікемічний індекс, завдяки чому тамує відчуття голоду на довгий час. Як приготувати вівсянку, спитаєш ти? Дуже просто!

Для цієї страви придумали вже безліч варіацій: смажена, варена, запечена тощо. Тож можна скласти багато різноманітних рецептів з унікальним смаком та корисними властивостями.

Зазвичай вівсянку використовують як основу й урізноманітнюють додатками, які можуть зробити її як солоною, так і солодкою, внести свої корисні нутрієнти й вітаміни.

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Як приготувати вівсянку: рецепт від Ектора

Відомий шеф, ресторатор та суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці у соціальних мережах поділився оригінальним рецептом солоної вівсянки з пармезаном.

Ранок має бути добрим, а сніданок — смачним. Тож ловіть рецепт моєї улюбленої вівсянки-різотто з грибами.

Інгредієнти:

печериці — 50 г

гливи — 50 г

вівсянка — 100 г

вода — 200 мл

вершки — 50 мл

пармезан — 20 г

сіль, перець

Рецепт вівсянки

Обсмаж на пательні всі гриби та додай до них спеції та олію. Коли гриби стануть золотистого кольору, додай вівсянку, перемішай та влий вершки. Зачекай хвилину – дві, щоб вівсянка встигла увібрати в себе вершки, й можна додавати вершкове масло та натертий сир. Добре перемішай, і вівсянка з пармезаном готова. Залишається викласти страву на тарілку, посипати сиром та прикрасити зеленню.

Смачного!

Вівсянка — універсальна страва, яку можна їсти протягом всього року. Однак влітку, коли сезон смачних овочів та фруктів, хочеться внести різноманіття у сніданки.

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