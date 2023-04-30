Не спеши в магазин! Как сделать панировочные сухари самостоятельно — рецепт

Планируешь полакомиться вкусными блюдами на ужин, а найти панировочные сухари не можешь? Не спеши отменять вожделенное меню или бежать в магазин — мы нашли несколько простых рецептов, как приготовить панировочные сухари дома.
Для начала предлагаем тебе заглянуть в хлебницу — не забыл/(-ла) ли ты про несколько кусков хлеба там. Если да, то рассказываем тебе, как сделать панировочные сухари пошагово.
Для приготовления панировочных сухарей по любому рецепту тебе понадобится только хлеб.
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Этот способ приготовления получится самым быстрым из всех. К тому же сбить крошку ты тоже можешь ручным способом, с помощью скалки.
Кстати, панировочные сухари могут пригодиться тебе в приготовлении невероятно вкусных картофельных шариков с сыром и травами, рецепт которых мы писали раньше.
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