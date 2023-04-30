Не спеши в магазин! Как сделать панировочные сухари самостоятельно — рецепт

Планируешь полакомиться вкусными блюдами на ужин, а найти панировочные сухари не можешь? Не спеши отменять вожделенное меню или бежать в магазин — мы нашли несколько простых рецептов, как приготовить панировочные сухари дома.

Для начала предлагаем тебе заглянуть в хлебницу — не забыл/(-ла) ли ты про несколько кусков хлеба там. Если да, то рассказываем тебе, как сделать панировочные сухари пошагово.

Для приготовления панировочных сухарей по любому рецепту тебе понадобится только хлеб.

Панировочные сухари на сковороде: рецепт

Нарежь ломтики хлеба на кубики одинакового размера. На хорошо разогретую сковороду, без растительного масла, клади кусочки хлеба и поджарь их до румяности со всех сторон, помешивая и переворачивая хлеб. Отставь сухари из плиты, дай время остыть и затвердеть. Тогда сбей сухари блендером, пересыпь крошку в герметичную посуду и пользуйся во время готовки!

Панировочные сухари в духовой печи

Нарежь сухари на кубики и выложи на застеленный пергаментом противень. В разогретую до 150ºС духовую печь поставь сухари на 20 минут. После этого вынь сухари, переверни их на другую сторону и снова поставь в духовку на то же время. Потом вынь сухари, дай им остыть и сбей в состояние крошки через блендер, мясорубку или кофемолку.

Как сделать панировочные сухари в микроволновке

Этот способ приготовления получится самым быстрым из всех. К тому же сбить крошку ты тоже можешь ручным способом, с помощью скалки.

Хлебные куски помести в тарелку и отправь в микроволновку на две минуты. Вынь хлеб, перемешай, снова поставь в микроволновку на одну или две минуты. После можешь измельчить сухари в крошку удобным для тебя способом.

Кстати, панировочные сухари могут пригодиться тебе в приготовлении невероятно вкусных картофельных шариков с сыром и травами, рецепт которых мы писали раньше.

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