Не поспішай до магазину! Як зробити панірувальні сухарі самостійно — рецепт

Плануєш поласувати смачними стравами на вечерю, а знайти панірувальні сухарі не можеш? Не поспішай скасовувати омріяне меню чи бігти до магазину — ми знайшли кілька простих рецептів, як приготувати панірувальні сухарі вдома.
Для початку пропонуємо тобі заглянути до хлібниці — чи не забув/(-ла) ти про кілька шматків хліба там. Якщо так, то розповідаємо тобі, як зробити панірувальні сухарі покроково.
Для приготування панірувальних сухарів за будь-яким рецептом тобі знадобиться лише хліб.
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Цей спосіб приготування вийде найшвидшим від усіх. До того ж збити крихту ти також можеш ручним способом, з допомогою качалки.
До речі, панірувальні сухарі можуть знадобитися тобі у приготуванні неймовірно смачних картопляних кульок з сиром та травами, рецепт яких ми писали раніше.
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