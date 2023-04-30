Не поспішай до магазину! Як зробити панірувальні сухарі самостійно — рецепт

Плануєш поласувати смачними стравами на вечерю, а знайти панірувальні сухарі не можеш? Не поспішай скасовувати омріяне меню чи бігти до магазину — ми знайшли кілька простих рецептів, як приготувати панірувальні сухарі вдома.

Для початку пропонуємо тобі заглянути до хлібниці — чи не забув/(-ла) ти про кілька шматків хліба там. Якщо так, то розповідаємо тобі, як зробити панірувальні сухарі покроково.

Для приготування панірувальних сухарів за будь-яким рецептом тобі знадобиться лише хліб.

Панірувальні сухарі на сковорідці: рецепт

Наріж скибки хліба на кубики однакового розміру. На добре розігріту сковороду, без олії, виклади шматочки хліба та підсмаж до рум’яності з усіх боків, помішуючи та перевертаючи хліб. Відстав сухарі з плити, дай їм час охолонути та затвердіти. Тоді збий сухарі блендером, пересип крихту у герметичний посуд та використовуй під час приготування!

Панірувальні сухарі в духовій печі

Наріж сухарі на кубики та виклади на застелене пергаментом деко. У розігріту до 150ºС духову піч постав сухарі на 20 хвилин. Після цього вийми сухарі, переверни їх на другий бік та знову постав у духовку на той же час. Згодом вийми сухарі, дай їм охолонути та збий до стану крихти через блендер, м’ясорубку чи кавомолку.

Як зробити панірувальні сухарі в мікрохвильовій печі

Цей спосіб приготування вийде найшвидшим від усіх. До того ж збити крихту ти також можеш ручним способом, з допомогою качалки.

Хлібні шматки помісти у тарілку та відправ у мікрохвильовку на дві хвилини. Вийми хліб, перемішай, знову постав у мікрохвильову піч на одну або дві хвилини. Після можеш подрібнити сухарі у крихту зручним для тебе способом.

До речі, панірувальні сухарі можуть знадобитися тобі у приготуванні неймовірно смачних картопляних кульок з сиром та травами, рецепт яких ми писали раніше.

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