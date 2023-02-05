З паприкою, часником та сіллю — ідеальний рецепт курячих стріпсів для всієї родини

Курячі стріпси подобаються як дорослим, так і дітям. Тому ця страва ідеально підійде для теплого родинного кіновечора.

Така закуска має кілька суттєвих переваг — велику кількість білка та швидкість приготування. Готуючи курячі стріпси вдома ти можеш контролювати кількість та якість використаної олії, а тому перекус вийде кориснішим для здоров’я, аніж у фастфуд-ресторанах.

Читай простий та смачний рецепт поживного перекусу, який можна приготувати всього за 20 хвилин.

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Курячі стріпси: інгредієнти

Інгредієнти розраховані на чотири порції:

куряче філе або упаковка курячих стріпсів;

олія для обсмажування;

упаковка панірувальних сухарів або несолодких пластівців;

2 ст.л. борошна;

куряче яйце;

сушений часник;

мелена паприка;

сіль до смаку.

Рецепт приготування курячих стріпсів

Змішай панірувальні сухарі з паприкою, сухим часником, а борошно — із сіллю. Розігрій сковорідку з олією на середньому вогні. Також приготувати стріпси можна у фритюрі. Помий та наріж куряче філе. Стріпси обваляй спочатку в борошні, а потім у яйці та паніровці. Поклади стріпси на сковорідку та обсмаж їх до золотистої скоринки 10-15 хвилин. Готові стріпси виклади на паперовий рушник, щоб той увібрав у себе зайву олію. Подавай страву з улюбленим соусом (барбекю, кисло-солодким, сирним, кетчупом тощо).

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