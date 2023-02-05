З паприкою, часником та сіллю — ідеальний рецепт курячих стріпсів для всієї родини

Курячі стріпси подобаються як дорослим, так і дітям. Тому ця страва ідеально підійде для теплого родинного кіновечора.
Така закуска має кілька суттєвих переваг — велику кількість білка та швидкість приготування. Готуючи курячі стріпси вдома ти можеш контролювати кількість та якість використаної олії, а тому перекус вийде кориснішим для здоров’я, аніж у фастфуд-ресторанах.
Читай простий та смачний рецепт поживного перекусу, який можна приготувати всього за 20 хвилин.
Інгредієнти розраховані на чотири порції:
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