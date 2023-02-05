С паприкой, чесноком и солью — идеальный рецепт куриных стрипсов для всей семьи

Куриные стрипсы нравятся как взрослым, так и детям. Поэтому это блюдо идеально подойдет для теплого семейного киновечера.
Такая закуска имеет несколько существенных преимуществ — большое количество белка и скорость приготовления. Готовя куриные стрипсы дома, ты можешь контролировать количество и качество использованного масла, а поэтому перекус получится более полезным для здоровья, чем в фастфуд-ресторанах.
Читай простой и вкусный рецепт питательного перекуса, который можно приготовить всего за 20 минут.
Ингредиенты рассчитаны на четыре порции:
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