С паприкой, чесноком и солью — идеальный рецепт куриных стрипсов для всей семьи

Куриные стрипсы нравятся как взрослым, так и детям. Поэтому это блюдо идеально подойдет для теплого семейного киновечера.

Такая закуска имеет несколько существенных преимуществ — большое количество белка и скорость приготовления. Готовя куриные стрипсы дома, ты можешь контролировать количество и качество использованного масла, а поэтому перекус получится более полезным для здоровья, чем в фастфуд-ресторанах.

Читай простой и вкусный рецепт питательного перекуса, который можно приготовить всего за 20 минут.

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Куриные стрипсы: ингредиенты

Ингредиенты рассчитаны на четыре порции:

куриное филе или упаковка куриных стрипсов;

масло для обжарки;

упаковка панировочных сухарей или несладких хлопьев;

2 ст.л. муки;

куриное яйцо;

сушеный чеснок;

молотая паприка;

соль по вкусу.

Рецепт приготовления куриных стрипсов

Смешай панировочные сухари с паприкой, сухим чесноком, а муку — с солью. Разогрей сковороду с растительным маслом на среднем огне. Также приготовить стрипсы можно во фритюре. Помой и нарежь куриное филе. Стрипсы обваляй сначала в муке, а затем в яйце и панировке. Положи стрипсы на сковороду и обжарь их до золотистой корочки 10-15 минут. Готовые стрипсы выложи на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло. Подавай блюдо с любимым соусом (барбекю, кисло-сладким, сырным, кетчупом и т.п.).

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