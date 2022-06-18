Їх обожнюють усі! Рецепт гострих смажених курячих крилець від Володимира Ярославського

Хрусткі смажені курячі крильця є одним з улюблених виборів великих компаній друзів у кафе чи барах. Звісно! Адже цей хрусткий кляр, ніжне куряче м’ясо та гострота — те, що робить настрій у компанії кращим. Проте хоче робити такі крильця й вдома.

Суддя шоу МастерШеф Володимир Ярославський поділився рецептом хрустких смажених крилець.

— Улюблений рецепт вдома. А ще можна змінювати гостроту і спеції, — зазначає Володимир.

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Інгредієнти

1 кг крилець;

30 г солі;

1 літр води;

5 чайної ложки меленого гострого червоного перцю (каєнський).

Як підготувати крильця

Спершу курячі крильця треба розділити по суглобу. Окремо у воді розчинити сіль та додати перець. Залишити крильця у воді на шість — вісім годин у холодильнику. Дістаємо м’ясо, просушуємо від надлишкової води.

Інгредієнти для кляру

200 г борошна;

100 г кукурудзяного крохмалю;

1 ч. ложка меленого червоного гострого перцю;

2 ч. ложки пудри сухого часнику;

1 ч. ложка сухого орегано;

0.5 чайної ложки копченої паприки, за бажанням;

0.5 чайної ложки суміші карі;

Трохи солі.

Як приготувати кляр для курячих крилець

Змішуємо усі сухі інгредієнти й відділяємо 150 г суміші. Додаємо 200 мл води та одне яйце. Усе перемішуємо вінчиком — кляр готовий.

Як приготувати гострі курячі крильця

Беремо наше підготовлене м’ясо, по одному крильцю вмочуємо в кляр, а потім у суху суміш борошна і спецій. Добре паніруємо з обох боків і занурюємо у фритюр. Смажити крильця потрібно на середньому вогні приблизно чотири хвилини, щоб м’ясо засмажилося.

Готові крильця викладаємо на паперовий рушник або серветку, щоб ті увібрали надлишкову олію. Крильця мають бути готовими всередині, тому перевір перші шматочки обов’язково! Щоб більше хрустіли, можна спробувати навіть не додавати яйце в кляр.

Інколи в нас не має часу готувати вишукані страви. А якщо ми скажемо, що на це можна витратити всього кілька хвилин? Раніше ми розповідали про те, як приготувати спаржу. Це хороший варіант — швидко та корисно.

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