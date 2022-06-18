Их обожают все! Рецепт острых жареных куриных крылышек от Владимира Ярославского

Хрустящие жареные куриные крылышки являются одним из любимых выборов больших компаний друзей в кафе или барах. Конечно! Ведь этот хрустящий кляр, нежное куриное мясо и острота — то, что делает настроение компании лучше. Однако хочет делать такие крылышки и дома.

Судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский поделился рецептом хрустящих жареных крылышек.

— Любимый рецепт дома. А еще можно менять остроту и специи, — отмечает Владимир.

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Ингредиенты

1 кг крылышек;

30 г соли;

1 литр воды;

5 чайной ложки молотого острого красного перца (каенский).

Как подготовить крылышки

Сначала куриные крылышки нужно разделить по суставу. Отдельно растворить в воде соль и добавить перец. Оставить крылышки в воде на шесть – восемь часов в холодильнике. Достаем мясо, просушиваем от избыточной воды.

Ингредиенты для кляра

200 г муки;

100 г кукурузного крахмала;

1 ч. ложка молотого красного острого перца;

2 ч. ложки пудры сухого чеснока;

1 ч. ложка сухого орегано;

0.5 чайной ложки копченой паприки, по желанию;

0.5 чайной ложки смеси карри;

Немного соли.

Как приготовить кляр для куриных крылышек

Смешиваем все сухие ингредиенты и отделяем 150 г смеси. Добавляем 200 мл воды и одно яйцо. Все перемешиваем венчиком — кляр готов.

Как приготовить острые куриные крылышки

Берем наше подготовленное мясо, по одному крылышку смачиваем в кляре, а затем в сухой смеси муки и специй. Хорошо панируем с обеих сторон и погружаем во фритюр. Жарить крылышки нужно на среднем огне примерно четыре минуты, чтобы мясо зажарилось.

Готовые крылышки выкладываем на бумажное полотенце или салфетку, чтобы те впитали избыточное масло. Крылышки должны быть готовы внутри, поэтому проверь первые кусочки обязательно! Чтобы больше хрустели, можно попробовать даже не добавлять яйцо в кляр.

Иногда у нас нет времени готовить изысканные блюда. А если мы скажем, что на это можно потратить всего несколько минут? Раньше мы рассказывали о том, как приготовить спаржу. Это хороший вариант — быстро и полезно.

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