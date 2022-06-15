Минута-две и блюдо на столе! Как приготовить спаржу по рецепту Жени Клопотенко

Во время летней жары все труднее заставить себя торчать на кухне и готовить сложные блюда. У фермеров и на такой запрос всегда найдется хороший ответ – приготовьте спаржу, выращенную в Украине.
Сейчас как раз идет сбор урожая этого изысканного овоща, который исключительно легко готовится, и не теряет своей пищевой ценности. Рецепт спаржи от шеф-повара Жени Клопотенко тебе точно понравится.
Он точно понравится гурманам, но готовится очень просто! А еще Женя Клопотенко предлагает дополнить блюдо соусом бешамель. Давай-ка скорее готовить!
Сначала необходимо подготовить спаржу – очисти побеги и отрежь два сантиметра от нижнего края. После этого можно отправлять овощи в подсоленную воду и варить в течение одной минуты.
Затем достань спаржу и положи ее на раскаленную сковороду со сливочным маслом. Прожарь в течение одной минуты.
После этого можно начинать готовить соус.
При подаче блюда можно полить его соком лимона.
Как и в первоначальном варианте, нужно очистить спаржу и отрезать нижние края побегов. Затем взять термостойкую емкость или же любой противень для запекания и застелить его фольгой.
После этого полить оливковым маслом, выложить на него спаржу, посолить, полить лимонным соком и отправить в духовку запекаться в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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