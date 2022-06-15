Минута-две и блюдо на столе! Как приготовить спаржу по рецепту Жени Клопотенко

Во время летней жары все труднее заставить себя торчать на кухне и готовить сложные блюда. У фермеров и на такой запрос всегда найдется хороший ответ – приготовьте спаржу, выращенную в Украине.

Сейчас как раз идет сбор урожая этого изысканного овоща, который исключительно легко готовится, и не теряет своей пищевой ценности. Рецепт спаржи от шеф-повара Жени Клопотенко тебе точно понравится.

Он точно понравится гурманам, но готовится очень просто! А еще Женя Клопотенко предлагает дополнить блюдо соусом бешамель. Давай-ка скорее готовить!

Сейчас также смотрят

Как приготовить спаржу

Ингредиенты

спаржа – 500 граммов

сливочное масло – 30 граммов

сок четверти лимона

соль по вкусу

я

Для соуса бешамель

сливочное масло – 30 граммов

мука пшеничная – 30 граммов

молоко – 300 миллилитров

соль по вкусу

щепотка мускатного ореха

Способ приготовления

Сначала необходимо подготовить спаржу – очисти побеги и отрежь два сантиметра от нижнего края. После этого можно отправлять овощи в подсоленную воду и варить в течение одной минуты.

Затем достань спаржу и положи ее на раскаленную сковороду со сливочным маслом. Прожарь в течение одной минуты.

После этого можно начинать готовить соус.

Как приготовить соус бешамель

Для этого нужно растопить в сотейнике (или сковороде) сливочное масло, засыпать его мукой, а затем постоянно помешивать. Влить молоко и продолжать перемешивать будущий соус, пока он не станет густым, а все возможные комочки не растопятся. В конце добавь соль и молотый мускатный орех.

При подаче блюда можно полить его соком лимона.

Как приготовить спаржу в духовке

Как и в первоначальном варианте, нужно очистить спаржу и отрезать нижние края побегов. Затем взять термостойкую емкость или же любой противень для запекания и застелить его фольгой.

После этого полить оливковым маслом, выложить на него спаржу, посолить, полить лимонным соком и отправить в духовку запекаться в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Еще один из сезонных продуктов уже появился на столе каждого украинца и украинки. Поэтому, чтобы разнообразить свои блюда, читай, какие пять блюд из клубники предлагает приготовить Джейми Оливер.