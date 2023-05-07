Спаржа: польза, витамины и какие свойства овоща — объясняют эксперты

Правильно приготовленная спаржи обладает не только тонким и деликатным вкусом, но и множеством полезных свойств. Ее часто добавляют в салаты, готовят на гриле, из нее делают вкусные крем-супы. Спаржа: польза и другие свойства — читай в материале.
Нутрициолог Марина Тимощук отмечает, что спаржа содержит большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), которую назначают беременным и тем, кто хочет забеременеть. Кроме этого, можно выделить следующие полезные свойства овоща:
По словам диетолога Олега Швеца, в спарже содержится белок, занимающий важное место в питании. Он необходим для наращивания мышц и восстановления тканей после тренировки, без него невозможна доставка кислорода к каждой клетке организма.
Кроме того, белок балансирует жидкость, укрепляет иммунную систему, помогает вырабатывать гормоны и ферменты.
Кроме того, белок балансирует жидкость, укрепляет иммунную систему, помогает вырабатывать гормоны и ферменты.
В силу разных причин сегодня все больше людей отказываются от традиционных белков животного происхождения в пользу растительных.
Спаржа способствует:
Чтобы вкус овощных блюд был более приятным, используй способы приготовления, которые его усиливают: гриль, пассерование и жарка. Также из спаржи можно делать крем-супы, добавлять в пасту и делать из овощей витаминные соки. Кроме этого, овощи можно запекать и делать из них вкусное рагу, добавил диетолог.
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