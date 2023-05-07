Спаржа: польза, витамины и какие свойства овоща — объясняют эксперты

Правильно приготовленная спаржи обладает не только тонким и деликатным вкусом, но и множеством полезных свойств. Ее часто добавляют в салаты, готовят на гриле, из нее делают вкусные крем-супы. Спаржа: польза и другие свойства — читай в материале.

Польза спаржи и полезные свойства

Нутрициолог Марина Тимощук отмечает, что спаржа содержит большое количество фолиевой кислоты (витамина В9), которую назначают беременным и тем, кто хочет забеременеть. Кроме этого, можно выделить следующие полезные свойства овоща:

Спаржа — это источник нерастворимой клетчатки, которая очень полезна для пищеварения.

Содержит много антиоксидантов, предотвращающих старение.

Является низкокалорийным продуктом, что немаловажно для тех, кто считает калории.

Чем полезна спаржа для здоровья человека: содержание белка

По словам диетолога Олега Швеца, в спарже содержится белок, занимающий важное место в питании. Он необходим для наращивания мышц и восстановления тканей после тренировки, без него невозможна доставка кислорода к каждой клетке организма.

Кроме того, белок балансирует жидкость, укрепляет иммунную систему, помогает вырабатывать гормоны и ферменты.

В силу разных причин сегодня все больше людей отказываются от традиционных белков животного происхождения в пользу растительных.

Преимущества белка, содержащегося в спарже:

Больше растительной пищи в рационе — всегда полезно для здоровья. Результаты исследований показывают, что растительные продукты играют значительную роль в профилактике рака, помогают похудению и лечению диабета второго типа. Растительная пища обычно содержит клетчатку. Она способствует развитию дружественных кишечных бактерий и лучшему пищеварению, а растворимая клетчатка еще и улучшает здоровье сердца. Такое питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по какой-либо причине у взрослых среднего возраста. Производство и потребление растительных продуктов также оказывают влияние на окружающую среду. Согласно данным Института мировых ресурсов, с точки зрения землепользования, потребления пресной воды и выбросов парниковых газов, растительная пища имеет уверенное преимущество над продуктами животного происхождения. Еще один важный аргумент для вегетарианцев — отсутствие жестокого обращения с животными.

Недостатки:

Несмотря на то, что большинство продуктов растительного происхождения обеспечивает достаточное количество белка, часто его уровень значительно ниже, чем в продуктах животного происхождения, таких как яйца, говядина или курица. Не стоит ожидать, что белки растительного происхождения будут обеспечивать такой же уровень микроэлементов. Многие содержат меньшее количество витаминов группы B, D3 и железа. Учти, что промышленные растительные белки часто подвергаются значительной технологической обработке. Питание с высоким содержанием обработанных продуктов может увеличить вес и повысить риск развития рака.

Кроме спаржи, полезный белок содержится в следующих продуктах:

Соевые: тофу, соевое молоко. Бобовые и фасоль: чечевица, рис с бобами, нут, черная фасоль. Горох: гороховый белок, гороховое молоко. Зерновые: цельнозерновая мука, спельта. Орехи и семена: миндаль, кешью, бразильские орехи, фисташки, семена чиа, семена льна, киноа.

По словам диетолога, спаржа обладает и другими полезными свойствами:

нормализует жировой, углеводный обмен в организме, помогает похудеть;

содержит различные витамины — А, В1, В2, В4, В9, Е, С, К, РР, Н;

рекомендуется включать в рацион при диетах и сбалансированном питании.

Спаржа способствует:

поддержанию нормального АД;

улучшению сердечного ритма;

укреплению стен сосудов;

снижению уровня глюкозы в крови;

улучшению работы печени: очищение организма от шлаков, лишних солей и токсинов;

улучшению работы почек, ведь спаржа оказывает мочегонное действие (с помощью органической аминокислоты аспарагина);

улучшению работы кишечника и желудка, ускорению обмена веществ (благодаря большому количеству пищевых волокон);

укреплению нервной системы и улучшению деятельности мозга.

Как есть спаржу, чтобы было вкусно и полезно

Чтобы вкус овощных блюд был более приятным, используй способы приготовления, которые его усиливают: гриль, пассерование и жарка. Также из спаржи можно делать крем-супы, добавлять в пасту и делать из овощей витаминные соки. Кроме этого, овощи можно запекать и делать из них вкусное рагу, добавил диетолог.

Ранее мы рассказывали о сезонных продуктах осени, в которых много витаминов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!