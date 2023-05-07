Спаржа: користь, вітаміни та які властивості має овоч — пояснюють експерти

Правильно приготована спаржа має не лише тонкий і делікатний смак, але й безліч корисних властивостей. Її часто додають у салати, готують на грилі, з неї роблять смачні крем-супи. Спаржа: користь та інші властивості — читай у матеріалі.
Нутриціологиня Марина Тимощук зазначає, що спаржа містить велику кількість фолієвої кислоти (вітаміну В9), яку призначають вагітним і тим, хто хоче завагітніти. Крім цього, можна виділити такі корисні властивості овоча:
За словами дієтолога Олега Швеця, у спаржі міститься білок, який відіграє важливу роль у харчуванні. Він потрібний для нарощування м’язів та відновлення тканин після тренування, без нього неможливо доставляти кисень до кожної клітини організму.
Крім того, білок балансує рідину, зміцнює імунну систему, допомагає виробляти гормони та ферменти.
Крім того, білок балансує рідину, зміцнює імунну систему, допомагає виробляти гормони та ферменти.
З різних причин сьогодні дедалі більше людей відмовляються від традиційних білків тваринного походження на користь рослинних.
Спаржа сприяє:
Щоб смак овочевих страв був приємніший, використовуй способи приготування, які його підсилюють: гриль, пасерування та смаження. Також зі спаржі можна робити крем-супи, добре додавати її у пасту та робити з овочів вітамінне смузі. Крім цього, овочі можна запікати та робити з них смачне рагу, додав дієтолог.
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