Спаржа: користь, вітаміни та які властивості має овоч — пояснюють експерти

Правильно приготована спаржа має не лише тонкий і делікатний смак, але й безліч корисних властивостей. Її часто додають у салати, готують на грилі, з неї роблять смачні крем-супи. Спаржа: користь та інші властивості — читай у матеріалі.

Користь спаржі та корисні властивості

Нутриціологиня Марина Тимощук зазначає, що спаржа містить велику кількість фолієвої кислоти (вітаміну В9), яку призначають вагітним і тим, хто хоче завагітніти. Крім цього, можна виділити такі корисні властивості овоча:

Спаржа — це джерело нерозчинної клітковини, яка є дуже корисною для травлення. Містить багато антиоксидантів, що запобігають старінню. Є низькокалорійним продуктом, що важливо для тих, хто рахує калорії.

Чим корисна спаржа для здоров’я людини: вміст білка

За словами дієтолога Олега Швеця, у спаржі міститься білок, який відіграє важливу роль у харчуванні. Він потрібний для нарощування м’язів та відновлення тканин після тренування, без нього неможливо доставляти кисень до кожної клітини організму.

Крім того, білок балансує рідину, зміцнює імунну систему, допомагає виробляти гормони та ферменти.

З різних причин сьогодні дедалі більше людей відмовляються від традиційних білків тваринного походження на користь рослинних.

Переваги білка, який міститься у спаржі:

Більше рослинної їжі в раціоні — завжди корисно для здоров’я. Результати досліджень показують, що рослинні продукти відіграють значну роль у профілактиці раку, допомагають схудненню та лікуванню діабету другого типу. Рослинна їжа зазвичай містить клітковину. Вона сприяє розвитку дружніх кишкових бактерій та кращому травленню, а розчинна клітковина ще й покращує здоров’я серця. Таке харчування знижує ризик серцево-судинних захворювань і смерті з будь-якої причини у дорослих середнього віку. Виробництво та споживання рослинних продуктів також впливає на довкілля. Згідно з даними Інституту світових ресурсів, з точки зору землекористування, споживання прісної води та викидів парникових газів рослинна їжа має впевнену перевагу над продуктами тваринного походження. Ще один важливий аргумент для вегетаріанців — відсутність жорстокого поводження з тваринами.

Недоліки:

Хоча більшість продуктів рослинного походження забезпечують достатньо білка, часто його рівень значно менший, ніж у продуктах тваринного походження, як-от яйця, яловичина або курка. Не варто очікувати, що білки рослинного походження забезпечуватимуть такий самий рівень мікроелементів. Багато з них містять меншу кількість вітамінів групи B, D3 та заліза. Зверни увагу, що промислові рослинні білки часто піддають значній технологічній обробці. Харчування з високим вмістом оброблених продуктів може збільшити вагу та підвищити ризик розвитку раку.

Крім спаржі, корисний білок міститься в таких продуктах:

Соєві: тофу, едамаме, соєве молоко. Бобові та квасоля: сочевиця, рис з бобами, нут, чорна квасоля. Горох: гороховий білок, горохове молоко. Зернові: цільнозернове борошно, спельта. Горіхи та насіння: мигдаль, кеш’ю, бразильські горіхи, фісташки, насіння чіа, насіння льону, кіноа.

За словами дієтолога, спаржа має й інші корисні властивості:

нормалізує жировий, вуглеводний обмін в організмі, допомагає схуднути;

містить різні вітаміни — А, В1, В2, В4, В9, Е, С, К, РР, Н;

рекомендована при дієтах і збалансованому харчуванні.

Спаржа сприяє:

підтриманню нормального артеріального тиску;

покращенню серцевого ритму;

зміцненню стінок судин;

зниженню рівня глюкози в крові;

покращенню роботи печінки: очищенню організму від шлаків, зайвих солей і токсинів;

поліпшенню роботи нирок, адже спаржа має сечогінну дію (за допомогою органічної амінокислоти аспарагіну);

покращенню роботи кишківника і шлунка, прискоренню обміну речовин (завдяки великій кількості харчових волокон);

зміцненню нервової системи й поліпшенню діяльності мозку.

Як їсти спаржу, щоб було смачно і корисно

Щоб смак овочевих страв був приємніший, використовуй способи приготування, які його підсилюють: гриль, пасерування та смаження. Також зі спаржі можна робити крем-супи, добре додавати її у пасту та робити з овочів вітамінне смузі. Крім цього, овочі можна запікати та робити з них смачне рагу, додав дієтолог.

Раніше ми розповідали про сезонні продукти осені, в яких багато вітамінів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!