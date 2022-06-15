Хвилина-дві й страва на столі! Як приготувати спаржу за рецептом Євгена Клопотенка

Під час літньої спеки все тяжче віднайти бажання довго стирчати на кухні та готувати складні страви. В українських фермерів і на такий запит завжди знайдеться гарна відповідь — приготуйте спаржу, вирощену в Україні.

Саме зараз триває збір урожаю цього вишуканого овоча, який винятково легко готується, і не втрачає своєї харчової цінності. Рецепт спаржі від шеф-кухаря Євгена Клопотенка стане тобі у пригоді.

Він точно сподобається гурманам, однак готується дуже просто! А ще Євген Клопотенко пропонує довершити страву соусом бешамель. Гайда готувати!

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Як приготувати спаржу

Інгредієнти

спаржа – 500 грамів

вершкове масло – 30 грамів

сік чверті лимона

сіль до смаку

Для соусу бешамель

вершкове масло – 30 грамів

борошно пшеничне – 30 грамів

молоко – 300 мілілітрів

сіль до смаку

дрібка мускатного горіха

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підготувати спаржу до приготування — очистити пагони та відрізати 2 см від нижнього краю. Після цього можна відправляти овоч у підсолену воду та варити його протягом однієї хвилини.

Потім дістати спаржу та покласти її на розпечену сковорідку з вершковим маслом та смажити протягом однієї хвилини.

Після цього можна починати готувати соус.

Як приготувати соус бешамель

Для цього потрібно розтопити у сотейнику (або сковорідці) другу частину вершкового масла, засипати його борошном, а далі постійно помішувати. Водночас влити молоко та продовжувати перемішувати майбутній соус, доки він не загусне й втратить усі можливі грудочки. Наприкінці додати сіль та мелений мускатний горіх.

Під час подачі страви можна покропити її соком лимона.

Як приготувати спаржу в духовці

Як і в першому рецепті, потрібно очистити спаржу та відрізати нижні кінці пагінців. Потім взяти термостійку ємність або ж взяти будь-яке деко для запікання та застелити його фольгою.

Після цього полити оливковою олією, викласти на неї спаржу, посолити, покропити соком лимона та відправити в духовку запікатись протягом 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

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