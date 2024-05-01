Как сделать писанку: простой способ расписать пасхальные яйца в домашних условиях

Украинцы издавна славятся своим умением украшать пасхальные яйца, а в разных областях нашей страны можно встретить совершенно разные писанки. Поэтому многих интересует вопрос: как сделать писанку? К тому же писанкарство — это интересный, творческий и медитативный процесс, а сами писанки станут отличным подарком для родных и близких на Пасху.

Если ты хочешь приблизиться к украинским традициям и истории, разрисовка Пасхальных яиц станет отличной идеей для этого. Подробнее о том, как сделать писанку рассказали в издании УП.Життя.

Виды пасхальных яиц

В Украине на Пасху принято красить яйца четырьмя самыми распространенными способами.

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Крашанка — это окрашенное яйцо в один цвет. Крапанка — чтобы создать такое яйцо на него капают воском, после этого красят и затем воск снимают. В результате получается яйцо в точечку. Дряпанка — это крашанка на которой острым предметом выцарапывают узор. Писанка — это яйцо, которое расписывают воском и красят в разные цвета.

Собственно сегодня мы поговорим о четвертом варианте, и расскажем, как сделать писанку в домашних условиях.

Как сделать писанки своими руками: пошаговая инструкция

Для начала нужно выбрать яйцо. Как правило, в Украине для этого используют в основном куриные яйца. Однако, ты можешь поэкспериментировать и расписать яйцо страуса, утки, гуся, эму, перепелки.

Подготовка

При подготовке к росписи пасхальных писанок важно обязательно хорошо вымыть руки с мылом. За сутки можешь замочить яйца в воде, если на них есть печати. Это поможет им сойти.

Непосредственно перед работой нужно помыть яйца в теплой воде с добавлением пищевой соды, после чего вытереть их насухо. Однако не стоит тереть их содой слишком сильно, поскольку тогда краска не ляжет равномерно.

Согласно традициям, писанки изготавливают на сырых яйцах. Однако, если ты собираешься их освятить — лучше отварить яйца. Если это писанка на подарок или как украшение в дом, то яйцо предварительно необходимо выдуть.

Покраска и роспись писанки

Для этого тебе понадобится писачок и пчелиный воск. Зачерпни немного воска в писачок и нагрей его над свечой. Однако помни, важно обязательно закрывать воском отверстия с обеих сторон яйца, если оно выдуто.

После этого можешь начинать создавать узоры на яйце. Если у тебя нет писачка — не стоит волноваться. Можешь заменить его на спичку.

Во время окрашивания придерживайся правила красить от самого светлого к самому темному цвету. Если ты это делаешь впервые, то лучше делать растительные узоры в два цвета, ведь они проще в исполнении.

Сначала нанеси воск на те части писанки, которые должны остаться белыми. Для желто-черной писанки сначала покрасьте ее в желтый цвет. Затем зарисуй воском участки, которые должны быть желтыми, и погрузи яйцо сначала в красную краску для более глубокого цвета, а после этого — в черную.

Важно сначала наносить красную краску на желтый участок перед черной, поскольку прямое нанесение черной может дать коричневый оттенок.

После первой росписи важно опустить на несколько секунд яйцо в уксус, чтобы убрать жирные пятна от рук. До росписи этого делать не нужно, чтобы не разрушить яичную скорлупу.

Далее будущую писанку нужно погрузить в красящий отвар и держать в соответствии с инструкцией. К примеру, чтобы покрасить яйцо цветом форзиции понадобится 10-15 минут. В то же время раствора пищевого красителя достаточно 5-7 минут.

Снятие воска

После росписи и окрашивания пасхальной писанки нужно снять с нее воск. Сначала стоит открыть отверстия в выдутом яйце. Если этого не сделать, то из-за перепада температуры скорлупа может треснуть.

Снять воск с яйца можно несколькими способами:

Опустить яйцо в горячую воду. В этом случае следует быть осторожными, ведь можно смыть не только воск, но и повредить узор. Поставить в духовой шкаф или печь. Важно ставить не в горячую печь или духовку, а теплую на 10-15 минут. После этого воск сходил и его вытирали полотенцем. Снять воск острым лезвием. Есть риск повредить краску. Держать яйцо возле свечи. Это считается лучшим способом, ведь тогда воск сходит, и при этом краска остается. Единственный момент — нельзя держать писанку слишком близко к свече, чтобы не обжечь скорлупу.

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