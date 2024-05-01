Как сделать писанку: простой способ расписать пасхальные яйца в домашних условиях

Украинцы издавна славятся своим умением украшать пасхальные яйца, а в разных областях нашей страны можно встретить совершенно разные писанки. Поэтому многих интересует вопрос: как сделать писанку? К тому же писанкарство — это интересный, творческий и медитативный процесс, а сами писанки станут отличным подарком для родных и близких на Пасху.
Если ты хочешь приблизиться к украинским традициям и истории, разрисовка Пасхальных яиц станет отличной идеей для этого. Подробнее о том, как сделать писанку рассказали в издании УП.Життя.
В Украине на Пасху принято красить яйца четырьмя самыми распространенными способами.
Собственно сегодня мы поговорим о четвертом варианте, и расскажем, как сделать писанку в домашних условиях.
Фото: Unsplash
Для начала нужно выбрать яйцо. Как правило, в Украине для этого используют в основном куриные яйца. Однако, ты можешь поэкспериментировать и расписать яйцо страуса, утки, гуся, эму, перепелки.
При подготовке к росписи пасхальных писанок важно обязательно хорошо вымыть руки с мылом. За сутки можешь замочить яйца в воде, если на них есть печати. Это поможет им сойти.
Непосредственно перед работой нужно помыть яйца в теплой воде с добавлением пищевой соды, после чего вытереть их насухо. Однако не стоит тереть их содой слишком сильно, поскольку тогда краска не ляжет равномерно.
Согласно традициям, писанки изготавливают на сырых яйцах. Однако, если ты собираешься их освятить — лучше отварить яйца. Если это писанка на подарок или как украшение в дом, то яйцо предварительно необходимо выдуть.
Для этого тебе понадобится писачок и пчелиный воск. Зачерпни немного воска в писачок и нагрей его над свечой. Однако помни, важно обязательно закрывать воском отверстия с обеих сторон яйца, если оно выдуто.
После этого можешь начинать создавать узоры на яйце. Если у тебя нет писачка — не стоит волноваться. Можешь заменить его на спичку.
Во время окрашивания придерживайся правила красить от самого светлого к самому темному цвету. Если ты это делаешь впервые, то лучше делать растительные узоры в два цвета, ведь они проще в исполнении.
Во время окрашивания придерживайся правила красить от самого светлого к самому темному цвету. Если ты это делаешь впервые, то лучше делать растительные узоры в два цвета, ведь они проще в исполнении.
Сначала нанеси воск на те части писанки, которые должны остаться белыми. Для желто-черной писанки сначала покрасьте ее в желтый цвет. Затем зарисуй воском участки, которые должны быть желтыми, и погрузи яйцо сначала в красную краску для более глубокого цвета, а после этого — в черную.
Фото: Unsplas
Важно сначала наносить красную краску на желтый участок перед черной, поскольку прямое нанесение черной может дать коричневый оттенок.
Важно сначала наносить красную краску на желтый участок перед черной, поскольку прямое нанесение черной может дать коричневый оттенок.
После первой росписи важно опустить на несколько секунд яйцо в уксус, чтобы убрать жирные пятна от рук. До росписи этого делать не нужно, чтобы не разрушить яичную скорлупу.
Далее будущую писанку нужно погрузить в красящий отвар и держать в соответствии с инструкцией. К примеру, чтобы покрасить яйцо цветом форзиции понадобится 10-15 минут. В то же время раствора пищевого красителя достаточно 5-7 минут.
После росписи и окрашивания пасхальной писанки нужно снять с нее воск. Сначала стоит открыть отверстия в выдутом яйце. Если этого не сделать, то из-за перепада температуры скорлупа может треснуть.
После росписи и окрашивания пасхальной писанки нужно снять с нее воск. Сначала стоит открыть отверстия в выдутом яйце. Если этого не сделать, то из-за перепада температуры скорлупа может треснуть.
Снять воск с яйца можно несколькими способами:
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