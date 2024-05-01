Як зробити писанку: простий спосіб розписати великодні яйця у домашніх умовах

Українці здавна славляться своїм вмінням прикрашати великодні яйця, а у різних областях нашої країни можна зустріти абсолютно різні писанки. Тож багатьох цікавить питання: як зробити писанку? До того ж писанкарство — це цікавий, творчий та медитативний процес, а самі писанки стануть чудовим подарунком для рідних та близьких на Великдень.

Якщо ти хочеш наблизитися до українських традицій та історії, розмалювання Пасхальних яєць стане чудовою ідеєю для цього. Детальніше про те, як зробити писанку розповіли у виданні УП.Життя.

Види великодніх яєць

В Україні на Великдень заведено фарбувати яйця чотирма найпоширенішими способами.

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Крашанка — це пофарбоване яйце в один колір. Крапанка — щоб створити таке яйце на нього крапають воском, після цього фарбують і потім віск знімають. В результаті виходить яйце у крапочку. Дряпанка — це крашанка на якій гострим предметом видряпують візерунок. Писанка — це яйце, що розписують воском та фарбують у різні кольори.

Власне сьогодні ми поговоримо про четвертий варіант, та розкажемо, як зробити писанку в домашніх умовах.

Як зробити писанки своїми руками: покрокова інструкція

Для початку потрібно обрати яйце. Як правило, в Україні для цього використовують здебільшого курячі яйця. Однак, ти можеш проекспериментувати та розписати яйце страуса, качки, гуски, ему, перепілки.

Підготовка

При підготовці до розпису великодніх писанок важливо обов’язково гарно вимити руки з милом. За добу можеш замочити яйця у воді, якщо на них є печатки. Це допоможе їм зійти.

Безпосередньо перед роботою потрібно помити яйця у теплій воді із додаванням харчової соди, після чого витерти їх насухо. Однак не варто терти їх содою надто сильно, оскільки тоді фарба не ляже рівномірно.

Відповідно до традицій, писанки виготовляють на сирих яйцях. Проте, якщо ти збираєшся їх освятити — краще відварити яйця. Якщо це писанка на подарунок чи як прикрасу в оселю, то яйце попередньо необхідно видути.

Фарбування та розпис писанки

Для цього тобі знадобиться писачок та бджолиний віск. Зачерпни трохи воску у писачок та нагрій його над свічкою. Однак пам’ятай, важливо обов’язково закривати воском отвори з обох сторін яйця, якщо воно видуте.

Після цього можеш починати створювати візерунки на яйці. Якщо ти не маєш писачка — не варто хвилюватися. Можеш замінити його на сірник.

Під час фарбування дотримуйся правила фарбувати від найсвітлішого до найтемнішого кольору. Якщо ти це робиш уперше, то краще робити рослинні візерунки у два кольори, адже вони простіші у виконанні.

Спочатку нанеси віск на ті частини писанки, які повинні залишитись білими. Для жовто-чорної писанки спершу пофарбуйте її в жовтий колір. Потім замалюй воском ділянки, які мають бути жовтими, і занур яйце спочатку в червону фарбу для глибшого кольору, а після цього — в чорну.

Важливо спочатку наносити червону фарбу на жовту ділянку перед чорною, оскільки пряме нанесення чорної може дати коричневий відтінок.

Після першого розпису важливо опустити на кілька секунд яйце в оцет, щоб прибрати жирні плями від рук. До розпису цього робити не потрібно, щоб не зруйнувати яєчну шкарлупу.

Далі майбутню писанку потрібно занурити у фарбувальний відвар та тримати відповідно до інструкції. Приміром, щоб пофарбувати яйце цвітом форзиції знадобиться 10-15 хвилин. Водночас розчину харчового барвника достатньо 5-7 хвилин.

Зняття воску

Після розпису і пофарбування великодньої писанки потрібно зняти з неї віск. Спершу варто відкрити отвори у видутому яйці. Якщо цього не зробити, то через перепад температури шкарлупа може тріснути.

Зняти віск з яйця можна кількома способами:

Опустити яйце у гарячу воду. В цьому випадку варто бути обережними, адже можна змити не лише віск, а й пошкодити візерунок. Поставити у духову шафу чи піч. Важливо ставити не у гарячу піч чи духовку, а теплу на 10-15 хвилин. Після цього віск сходив і його витирали рушником. Зняти віск гострим лезом. Є ризик пошкодити фарбу. Тримати яйце біля свічки. Це вважається найкращим способом, адже тоді віск сходить і при цьому фарба залишається. Єдиний момент — не можна тримати писанку надто близько до свічки, аби не обпалити шкарлупу.

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