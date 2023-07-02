Они есть в твоем холодильнике! Какие продукты вызывают нездоровую пищевую зависимость — список

Вкусные продукты приносят нам радость и удовольствие. Это очень просто, ведь во время и после еды вырабатываются гормоны, в том числе и эндорфин, известный как гормон счастья. Почему эта радость может быть опасна? Читай, какие продукты вызывают пищевую зависимость и почему.

Какие продукты вызывают пищевую зависимость — список

Психиатр и психофизиолог Татьяна Пятковская рассказала Фактам ICTV, почему некоторые продукты вызывают пищевую зависимость и как именно.

Эндорфин вместе с дофамином, серотонином и окситоцином относится к группе опиоидных пептидов. Они образуются в мозге, надпочечниках, поджелудочной железе, а также во вкусовых рецепторах. Кстати, мы рассказывали, что такое дофаминовая зависимость. Некоторые продукты вызывают большие выбросы гормонов, поэтому их хочется потреблять значительно больше.

Сейчас также смотрят

Когда нет возможности этот продукт вот прямо сейчас где-то достать, накрывает раздражение и болезненные ощущения. Типичная ломка, — говорит психофизиолог.

Пищевая промышленность работает сейчас не только для утоления голода людей, но и для их удовлетворения, чтобы этот продукт покупали постоянно и желали его. Татьяна Пятковская назвала три продукта, вызывающих сильную пищевую зависимость.

На первом месте стоит твердый сыр. Он содержит много триптофановой аминокислоты, тирозина и L-фенилаланина. При потреблении сыра у людей происходит выброс эндорфина.

Однако не все продукты вызывают зависимость. Самым безопасным сыром является рокфор, ведь во время пищеварения он выделяет наименьшее количество казоморфинов, действующих на мозг как опиаты.

На втором месте среди продуктов, которые могут вызывать пищевую зависимость, бекон. Хотя он достаточно питателен, высокая концентрация специй, жира и белка заставляет наш мозг получать много удовольствия.

К тому же большое количество белков быстро насыщает нас, дает ощущение сил, что может вызывать зависимость. Сыр и бекон нужно есть умеренно, не злоупотреблять.

Третьими из опасных продуктов, которые могут вызвать нездоровую зависимость, являются сладкие газировки. Об их вреде известно давно и очень много, ведь количество сахара и влияние на мозг этих продуктов губительно для здоровья.

При потреблении сладких газированных напитков наш организм выделяет много дофамина. Мозг к этому привыкает, поэтому, чтобы насладиться газировкой позже, придется больше выпивать, потому что и организм становится менее чувствительным к глюкозе.

Раньше мы рассказывали, почему не стоит отвлекаться на гаджеты во время еды.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!