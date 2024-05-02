Когда красить яйца на Пасху в 2024 году: лучшие сроки

Покраска яиц на Пасху — одна из самых древних христианских традиций. Многие занимаются этим делом всей семьей, ведь процесс интересный и творческий. Когда красить яйца на Пасху 2024 — читай в материале.

Когда красить яйца на Пасху 2024

Яйцами на Пасху зачастую занимаются в Чистый четверг. В 2024 году этот день приходится на 2 мая. В пятницу не рекомендуется заниматься домашними делами, а в субботу праздничные продукты уже можно идти святить.

Уже сваренные и покрашенные яйца кладут в холодильник и достают в воскресенье, к праздничному столу. Сначала яйцами по традиции бьются, а потом едят.

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Сколько времени нужно варить яйца

Яйца на Пасху варят вкрутую, чтобы они дольше хранились.

Куриные яйца нужно положить в кастрюлю, полностью залить водой, довести до кипения и варить на слабом огне в течение 10 мин.

После того как достанешь их из воды, им надо дать остыть и можно приступать к окрашиванию.

Как красить яйца: самые популярные способы

Яйца в крапинку. Для такого способа нужно воспользоваться зубной щеткой. Сначала нужно задать основной тон, а затем при помощи щетки разбрызгать капли. Блестящие яйца. Для этого яйцо нужно вытереть насухо, остудить и обернуть яркой фольгой. Сахарные узоры. Для этого необходимо покрасить яйца в любой однотонный цвет, высушить. После этого смешай сахарную пудру с водой или соком лимона, добавляя жидкость и доводя до однородной массы без комков. Набирай приготовленную массу в шприц и наноси узор на яйца. После этого сахарной пудре надо дать хорошо застыть. Отпечатки. На белой глади яиц можно оставлять отпечатки пальцев с помощью краски. Потом их нужно оставить для полного остывания. Яркие цвета. Остуди яйца и разведи разные краски в разных емкостях. Добавь в каждую из емкостей по несколько столовых ложки уксуса. Опусти яйцо в емкость с краской, аккуратно придерживая его ложкой. Оставь в растворе на некоторое время, достань и дань ему остыть. Окрашенное яйцо возьми пальцами и опусти в другую краску до половины. Держи 1 минуту. Достань и высуши на бумажном полотенце. Крупа. Для этого необходимо взять рис или пшено, гречку, горох, чечевицу и т. д. Также подойдет кондитерская посыпка из цветной глазури или шоколада. Чтобы закрепить все это на скорлупе, возьми восковую или парафиновую свечу. Свари яйца, зажги свечу и нанеси на скорлупу рисунок расплавленным парафином или воском. Это будет клеящая основа. Пока воск не застыл, обваляй яйцо в крупе или выложи узор руками. После застывания смажь поверхность, покрытую крупой, растительным маслом, чтобы она заблестела.

Минимализм, утонченность, оригинальность: смотри простые и интересные способы раскрасить яйца на Пасху.

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