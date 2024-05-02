Когда красить яйца на Пасху в 2024 году: лучшие сроки

Покраска яиц на Пасху — одна из самых древних христианских традиций. Многие занимаются этим делом всей семьей, ведь процесс интересный и творческий. Когда красить яйца на Пасху 2024 — читай в материале.
Яйцами на Пасху зачастую занимаются в Чистый четверг. В 2024 году этот день приходится на 2 мая. В пятницу не рекомендуется заниматься домашними делами, а в субботу праздничные продукты уже можно идти святить.
Уже сваренные и покрашенные яйца кладут в холодильник и достают в воскресенье, к праздничному столу. Сначала яйцами по традиции бьются, а потом едят.
Яйца на Пасху варят вкрутую, чтобы они дольше хранились.
Куриные яйца нужно положить в кастрюлю, полностью залить водой, довести до кипения и варить на слабом огне в течение 10 мин.
Куриные яйца нужно положить в кастрюлю, полностью залить водой, довести до кипения и варить на слабом огне в течение 10 мин.
После того как достанешь их из воды, им надо дать остыть и можно приступать к окрашиванию.
Минимализм, утонченность, оригинальность: смотри простые и интересные способы раскрасить яйца на Пасху.
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