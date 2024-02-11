Невероятно нежное мясо в сливках! Кролик в духовке — как приготовить пошагово

Кролик, запеченный в сливках — одно из самых известных блюд французской кухни. Если ты собираешься запечь кролика, и ищешь удачный рецепт, у нас как раз такой есть! Кролик в духовке готовится очень просто, а вкус невероятный. Читай рецепт в материале.
Кролика можно запечь сразу с овощами или отдельно в соусе, а затем приготовить гарнир. Тем не менее, лучшим гарниром к кролику в сливках является овощная подушка из моркови, сельдерея и лука.
Если ты не любишь овощные гарниры, кролика можно подать с гречкой, картофельным пюре, бататовым пюре, кускусом или булгуром.
Понадобится
Хотя в рецепте и есть алкоголь, под высокими температурами он выпарится. Потому такое блюдо можно давать детям.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить свиной балык в духовке.
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