Невероятно нежное мясо в сливках! Кролик в духовке — как приготовить пошагово

Кролик, запеченный в сливках — одно из самых известных блюд французской кухни. Если ты собираешься запечь кролика, и ищешь удачный рецепт, у нас как раз такой есть! Кролик в духовке готовится очень просто, а вкус невероятный. Читай рецепт в материале.

Кролик в духовке — рецепт сочного кролика в сливках

Кролика можно запечь сразу с овощами или отдельно в соусе, а затем приготовить гарнир. Тем не менее, лучшим гарниром к кролику в сливках является овощная подушка из моркови, сельдерея и лука.

Если ты не любишь овощные гарниры, кролика можно подать с гречкой, картофельным пюре, бататовым пюре, кускусом или булгуром.

Сейчас также смотрят

Понадобится

Кролик — 1 кг

1 кг Овощи — корень сельдерея, стебли сельдерея, морковь, лук — вместе 450 г

корень сельдерея, стебли сельдерея, морковь, лук вместе 450 г Сливки 20% — 800 мл

800 мл Белое сухое вино — 100-150 мл

100-150 мл Оливковое масло — 75 мл

75 мл Специи

Тимьян

Хотя в рецепте и есть алкоголь, под высокими температурами он выпарится. Потому такое блюдо можно давать детям.

Приготовление

Мясо кролика вымой, почисти и нарежь небольшими частями. В миску к мясу добавь соль, перец, тимьян, оливковое масло. Хорошо размешай руками. Нарежь овощи кубиками. На разогретом масле обжарь кролика до румяной корочки. А потом переложи на противень. В сковороде также обжарь нарезанные кубиками овощи до корочки. Овощи тоже переложи на противень. Полей овощи с кроликом сухим вином, добавь сливки. Перемешай все лопаткой. Кролик в духовке должен запекаться два часа при температуре 160°C. Раз в полчаса можно проверять готовность мяса. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить свиной балык в духовке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.