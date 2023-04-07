Быстро, просто, по-современному: как приготовить кулич в мультиварке — рецепт

В этом году не у всех есть праздничное настроение — и это нормально в современных условиях. Если у тебя нет времени, желания или навыков приготовления кулича по классическому рецепту в духовой печи, можешь попробовать приготовить паску в мультиварке.
Как приготовить кулич в мультиварке — рассказываем в материале.
Приготовление кулича в мультиварке значительно сэкономит тебе время. К тому же мультиварка будет контролировать температурный режим и время выпекания, так что кулич получится замечательным.
Что понадобится для выпечки кулича в мультиварке, объясняем далее.
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Испечь кулич можно также и в хлебопечке! Рецепт такого кулича мы писали в нашем другом материале.
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