Соединяй ради здоровья! Какие продукты есть, чтобы повысить гемоглобин

Тема здоровья до сих пор не изучена до конца, однако для каждого и каждой из нас важно заботиться о себе и следить за своим самочувствием. На состояние организма влияет множество факторов: ритм и стиль жизни, питание, отдых и стресс.

Однако многие проблемы можно регулировать питанием, что гораздо приятнее, чем прием лекарства. Например, именно некоторые продукты способны повысить уровень гемоглобина, — говорит диетолог Людмила Паламарчук изданию Лига.Life.

Мы выбрали самое интересное и рассказываем тебе, что есть для повышения уровня гемоглобина.

Продукты повышающие гемоглобин

Для того чтобы повысить гемоглобин, следует знать, каков его уровень в крови у тебя. Для этого следует натощак сдать забор капиллярной или венозной крови.

У мужчин, женщин и детей уровень гемоглобина в норме различается, равно как и его расход в сутки. Пополнять их, по словам диетолога, лучше именно за счет употребления пищи. Однако следует помнить, что гемовое железо из продуктов животного происхождения лучше усваивается человеческим организмом, чем негемовое из растений.

Приводим список товаров, которые могут поднять уровень гемоглобина.

Свиная печень — в 100 г продукта содержится 22 мг железа. Усваивается от двух до четырех мг, что является суточной нормой железа. Субпродукты — почки, сердце, язык, печень говяжья, телячья или куриная. Устрицы и мидии содержат гемовое железо: в 100 г его около шести мг. Красное телячье, говяжье, свиное и баранье мясо в своих 100 г содержат от двух до четырех мг гемового железа. Бобовые также содержат необходимый для человека минерал, но в значительно меньшей дозе, чем продукты животного происхождения. Емкость железа на 100 г продукта — около 15 мг. Семена кунжута, льна, мака, тыквы и подсолнечника. Гречка, красная свёкла, сок граната и яблоки способны незначительно повысить уровень гемоглобина. Для лучшего усвоения минерала их следует сочетать с субпродуктами или морепродуктами. Курица и рыба содержат примерно один мг железа на 100 г продукта, но оно усваивается лучше железа из растительных продуктов.

Соединяй ради здоровья! Какие продукты есть, чтобы повысить гемоглобин / 3 Фотографии

По словам диетолога Людмилы Паламарчук, “переесть” железа невозможно, ведь наш организм сам регулирует усвояемость минерала. Например, у людей с дефицитом железа минерал будет усваиваться лучше, чем у тех, у кого гемоглобин в норме.

Однако для тех, кто отказался от еды животного происхождения, следует обратиться к диетологу, который сможет составить диету, что будет давать организму все необходимые элементы.

Если этого не сделать, у тебя может возникнуть анемия. Что такое анемия, как её распознать и лечить — рассказывали тебе раньше.

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