Поєднуй задля здоровʼя! Які продукти їсти, аби підвищити гемоглобін

Тема здоровʼя й досі не вивчена до кінця, однак для кожного та кожної з нас важливо дбати про себе та стежити за власним самопочуттям. На стан організму впливає чимало чинників: ритм та стиль життя, харчування, відпочинок та стрес.

Однак чимало проблем можна регулювати харчуванням, що значно приємніше, аніж приймання ліків. Наприклад, саме деякі продукти здатні підвищити рівень гемоглобіну, — про це каже дієтологиня Людмила Паламарчук виданню Ліга.Life.

Ми обрали найцікавіше та розповідаємо тобі, що їсти для того, щоб підвищити рівень гемоглобіну.

Продукти, що підвищують гемоглобін

Для того, щоб підвищити гемоглобін, варто знати, який його рівень в крові у тебе. Для цього варто натщесерце здати забір капілярної або венозної крові.

У чоловіків, жінок та дітей рівень гемоглобіну в нормі різниться, так само як і його витрата за добу. Поповнювати їх, за словами дієтологині, краще саме коштом вживання їжі. Однак слід памʼятати, що гемове залізо з продуктів тваринного походження краще засвоюється людським організмом, аніж негемове з рослин.

Наводимо перелік продуктів, які можуть підняти рівень гемоглобіну.

Свиняча печінка — у 100 г продукту міститься 22 мг заліза. Засвоюється його від двох до чотирьох мг, що є добовою нормою заліза. Субпродукти — нирки, серце, язик, печінка яловича, теляча чи куряча. Устриці та мідії містять гемове залізо: у 100 г його є близько шести мг. Червоне теляче, яловиче, свиняче та бараняче мʼясо у своїх 100 г містять від двох до чотирьох мг гемового заліза. Бобові також містять необхідний для людини мінерал, однак у значно меншій дозі, аніж продукти тваринного походження. Місткість заліза на 100 г продукту — близько 15 мг. Насіння кунжуту, льону, маку, гарбуза та соняшника. Гречка, червоний буряк, сік граната і яблука здатні незначно підвищити рівень гемоглобіну. Для кращого засвоєння мінералу, їх варто поєднувати з субпродуктами чи морепродуктами. Курка та риба містять приблизно один мг заліза на 100 г продукту, але воно засвоюється краще за залізо з рослинних продуктів.

Поєднуй задля здоровʼя! Які продукти їсти, аби підвищити гемоглобін / 3 Фотографії

За словами дієтологині Людмили Паламарчук, “переїсти” заліза неможливо, адже наш організм сам регулює засвоюваність мінералу. Наприклад, у людей із дефіцитом заліза мінерал буде засвоюватися краще, аніж у тих, в кого гемоглобін є в нормі.

Однак для тих, хто відмовився від їжі тваринного походження, варто звернутися до дієтолога, який зможе скласти дієту, що буде давати організму всі необхідні елементи.

Якщо ж цього не зробити, у тебе може виникнути анемія. Що таке анемія, як її розпізнати та лікувати — розповідали тобі раніше.

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