Сколько можно хранить вареные яйца, чтобы не отравиться ими: оптимальные сроки

Вареные яйца для многих людей — значительная составляющая рациона. Особенно — завтрака. Их любят за вкусовые качества, множество полезных микроэлементов, а также универсальность.

Именно из них готовят салаты, закуски, добавляют в основные блюда (например, бульоны). А как красиво выглядят яйца пашот в разрезе на тостах с авокадо! Если ты не знаешь, сколько можно хранить вареные яйца и как это правильно делать — ответ найдешь в нашем материале.

Сколько можно хранить вареные яйца в холодильнике

Иногда яйца хранят в таких условиях месяцами. А когда наступает очередь мыть холодильник — выбрасывают. Но важно знать, что этот продукт достаточно хорошо переносит низкие температуры и может храниться в холодильнике до 20 дней. При этом яйца должны быть целыми и неповрежденными.

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Сколько можно хранить вареные яйца при комнатной температуре

При комнатной температуре отваренные яйца хранят не более 12 часов. Если прошло более 20 часов, тогда уже лучше не рисковать. Также нужно понимать то, что если скорлупа треснула, то срок хранения уменьшается. В таких случаях можно отравиться.

Как увеличить срок хранения яиц

Для этого воспользуйся пошаговой инструкцией.

Не просто отвари яйца, но и смажь скорлупу подсолнечным маслом. Так ты закроешь поры скорлупы. Смазанные маслом вареные яйца храни в холодильнике до сорока дней. При этом проверяй их на свежесть.

Сколько времени хранят очищенные яйца

Если ты чистишь яйца сразу после приготовления, их нужно хранить в герметичном пакете или контейнере.

Так как они очищены, яйца нужно защитить от воздействия воздуха, запахов и любых микроорганизмов.

Для этого положи внутрь контейнера влажное бумажное полотенце, чтобы предотвратить их высыхание. Держи сваренные вкрутую яйца в герметичном контейнере на средней полке холодильника. Именно там температура самая стабильная.

Как и сколько времени хранить неочищенные яйца

Сваренные вкрутую яйца в нечищеном виде также лучше хранить на средней полке холодильника. Для этого подходит герметичный контейнер или закрытый пакет. В контейнер также положи бумажное полотенце, чтобы предотвратить потерю влаги.

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