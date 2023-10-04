Скільки можна зберігати варені яйця, щоб ними не отруїтися: оптимальні терміни

Варені яйця для багатьох людей — значна складова раціону. Особливо — сніданку. Їх люблять за смакові якості, безліч корисних мікроелементів, а також універсальність.

Саме з них готують салати, закуски, додають до основних страв (наприклад, бульйонів). А який гарний вигляд мають яйця пашот у розрізі на тостах з авокадо! Якщо ти не знаєш, скільки можна зберігати варені яйця і як це правильно робити — відповідь знайдеш у нашому матеріалі.

Скільки можна зберігати варені яйця у холодильнику

Іноді яйця зберігають за таких умов місяцями. А коли настає черга мити холодильник — викидають. Але важливо знати, що цей продукт досить добре переносить низькі температури й може зберігатися в холодильнику до 20 днів. При цьому яйця мають бути цілими та неушкодженими.

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Скільки можна зберігати варені яйця за кімнатної температури

За кімнатної температури відварені яйця зберігають не більше ніж 12 годин. Якщо минуло понад 20 годин, тоді вже краще не ризикувати. Також потрібно розуміти те, що якщо шкаралупа тріснута, то термін зберігання зменшується. У таких випадках можна отруїтись.

Як збільшити термін зберігання яєць

Для такої справи скористайся покроковою інструкцією:

Не просто відвари яйця, але й змасти шкаралупу олією. У такий спосіб ти закриєш пори шкаралупи. Змащені олією варені яйця зберігай в холодильнику до сорока днів. При цьому перевіряй їх на свіжість.

Скільки часу зберігають очищені яйця

Якщо ти чистиш яйця відразу ж після приготування, їх потрібно зберігати в герметичному пакеті або контейнері.

Через те, що вони очищені, яйця потрібно захистити від впливу повітря, запахів та будь-яких мікроорганізмів.

Для цього поклади всередину контейнера вологий паперовий рушник, щоб запобігти їхньому висиханню. Тримай зварені круто яйця в герметичному контейнері на середній полиці холодильника. Саме там температура найстабільніша.

Як і скільки часу зберігати неочищені яйця

Зварені круто яйця в нечищеному вигляді також краще зберігати на середній полиці холодильника. Для цього підходить герметичний контейнер або закритий пакет. У контейнер також поклади паперовий рушник, щоб запобігти втраті вологи.

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