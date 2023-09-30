Простая услада, когда за окном прохлада: как приготовить сморщенный пирог с инжиром и камамбером

Вечера все чаще пропитаны прохладой, даже больше, чем недавно протоптанные тропинки покрылись пожелтевшей листвой. Так что наступает время поисков комфорта и внутреннего тепла. И когда внешний мир не радует, остается только спрятаться в домашнем свете свечей с ароматным чаем и чем-нибудь вкусненьким.

Однако не всегда хватает сил и вдохновения готовить что-то сложное уровня ресторанных шефов или любимой бабушки. Тогда помочь может простой рецепт сморщенного пирога с инжиром и камамбером от фудблогерки Яны Гордыновской.

Это будет твой самый простой пирог! — пишет автор рецепта.

Что же, остается только проверить вместе. Боишься, что не найдешь необходимых фруктов для начинки? Им можно спокойно взять на замену другие и более любимые, поэтому можно начинать экспериментировать уже сейчас.

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Ингредиенты для сморщенного пирога

тесто фило — 6 листов

яйца — 2 штуки

сливки 30% — 300 граммов

инжир — 5 штук

сыр камамбер — 1 штука

розмарин — по вкусу

тмин — по вкусу

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления сморщенного пирога

Прежде всего, необходимо достать тесто из морозилки и дать ему немного разморозиться. Далее можно складывать тесто, как веер, и выкладывать в форму для выпечки. Затем нужно нарезать ломтиками инжир и сыр камамбер и положить их между листами теста. В отдельной емкости смешать сливки, яйца, соль и перец. После этого полить смесью будущий пирог. Посыпать тмином и розмарином верхушку пирога, затем отправить его на 40-45 минут в разогретую до 180 градусов духовку запекаться до золотистой корочки. Когда пирог будет готов, ему следует дать немного времени остыть, а уже потом пробовать и наслаждаться совершенством вкуса.

Хочешь отведать пирог из какого-нибудь другого сезонного продукта? Читай, как приготовить легендарный сливовый пирог от The New York Times.

Фото: Яна Гордыновская

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