Простая услада, когда за окном прохлада: как приготовить сморщенный пирог с инжиром и камамбером

Вечера все чаще пропитаны прохладой, даже больше, чем недавно протоптанные тропинки покрылись пожелтевшей листвой. Так что наступает время поисков комфорта и внутреннего тепла. И когда внешний мир не радует, остается только спрятаться в домашнем свете свечей с ароматным чаем и чем-нибудь вкусненьким.
Однако не всегда хватает сил и вдохновения готовить что-то сложное уровня ресторанных шефов или любимой бабушки. Тогда помочь может простой рецепт сморщенного пирога с инжиром и камамбером от фудблогерки Яны Гордыновской.
Это будет твой самый простой пирог! — пишет автор рецепта.
Это будет твой самый простой пирог! — пишет автор рецепта.
Что же, остается только проверить вместе. Боишься, что не найдешь необходимых фруктов для начинки? Им можно спокойно взять на замену другие и более любимые, поэтому можно начинать экспериментировать уже сейчас.
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Допис, поширений Яна Рецепти ???????? (@gordynovskaya)
Хочешь отведать пирог из какого-нибудь другого сезонного продукта? Читай, как приготовить легендарный сливовый пирог от The New York Times.
Фото: Яна Гордыновская
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