Збалансована насолода, коли за вікном прохолода: як приготувати зморщений пиріг з інжиром та камамбером

Вечори все частіше просякнуті прохолодою, навіть більше, ніж нещодавно протоптані стежини вкрились пожовклим листям. Тож настає час пошуків комфорту та внутрішнього тепла. І коли зовнішній світ не тішить, лишається тільки заховатись в домашньому світлі свічок із запашним чаєм і чимось смачненьким.
Однак не завжди вистачає сил та натхнення готувати щось складне рівня ресторанних шефів чи улюбленої бабусі. Тоді допомогти може простий рецепт зморщеного пирога з інжиром та камамбером від фудблогерки Яни Гординовської.
Це буде твій найпростіший пиріг! — пише авторка рецепта.
Це буде твій найпростіший пиріг! — пише авторка рецепта.
Що ж, лишається тільки перевірити разом. Переймаєшся, що не знайдеш необхідних фруктів для начинки? Їм можна спокійно можна взяти на заміну інші та більш улюблені, тому можна починати експериментувати вже зараз.
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Допис, поширений Яна Рецепти ???????? (@gordynovskaya)
Хочеш скуштувати пиріг з якогось іншого сезонного продукту? Читай, як приготувати легендарний сливовий пиріг від The New York Times.
Фото: Яна Гординовська
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