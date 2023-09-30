Збалансована насолода, коли за вікном прохолода: як приготувати зморщений пиріг з інжиром та камамбером

Вечори все частіше просякнуті прохолодою, навіть більше, ніж нещодавно протоптані стежини вкрились пожовклим листям. Тож настає час пошуків комфорту та внутрішнього тепла. І коли зовнішній світ не тішить, лишається тільки заховатись в домашньому світлі свічок із запашним чаєм і чимось смачненьким.

Однак не завжди вистачає сил та натхнення готувати щось складне рівня ресторанних шефів чи улюбленої бабусі. Тоді допомогти може простий рецепт зморщеного пирога з інжиром та камамбером від фудблогерки Яни Гординовської.

Це буде твій найпростіший пиріг! — пише авторка рецепта.

Що ж, лишається тільки перевірити разом. Переймаєшся, що не знайдеш необхідних фруктів для начинки? Їм можна спокійно можна взяти на заміну інші та більш улюблені, тому можна починати експериментувати вже зараз.

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Інгредієнти для зморщеного пирога

тісто філо — 6 листів

яйця — 2 штуки

вершки 30% — 300 грамів

інжир — 5 штук

сир камамбер — 1 штука

розмарин — до смаку

тмин — до смаку

сіль — до смаку

перець — до смаку

Спосіб приготування зморщеного пирога

Насамперед необхідно дістати тісто з морозилки та дати йому трохи розморозитись. Далі можна складати тісто, ніби віяло, та викладати у форму для випікання. Потім потрібно нарізати скибочками інжир та сир камамбер і покласти їх між листів тіста. В окремій ємності змішати вершки, яйця, сіль та перець. Після цього полити сумішшю майбутній пиріг. Посипати тмином та розмарином верхівку пирога, а потім відправити його на 40-45 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку запікатись до золотавої скоринки. Коли пиріг буде готовий, йому варто дати трохи часу вистигнути, а вже потім куштувати та насолоджуватись довершеністю смаку.

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Фото: Яна Гординовська

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