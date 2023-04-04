Новый рецепт в копилку! Как приготовить нежную заварную пасху — пошагово

Кто-то испокон веков выпекает куличи по одному рецепту. Для некоторых Пасха — это возможность попробовать что-то новое и найти интересный, а главное, вкусный рецепт пасхи. Сегодня мы рассказываем, что такое заварная пасха и как ее приготовить на праздник.

Заварная пасха: рецепт, как приготовить на Пасху 2023

Заварной кулич готовят из творога. Но творожные рецепты существенно отличаются. Ведь здесь есть процесс заваривания, который полностью меняет вкус пасхального блюда. Заварная пасха получается более сытной и нежной. У нее тонкий сливочный вкус и она точно понравится даже малышам.

Заварная пасха готовится довольно просто. С ней справятся и начинающие в кулинарии. Самое главное здесь — вовремя снять желтки со сливками с плиты, чтобы они не свернулись. Обо всех тонкостях приготовления заварной пасхи читай подробно в рецепте.

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Понадобится

Творог (минимальная жирность 10%) — 1 кг

1 кг Сахар — 300 г

300 г Сливки 10% — 250 мл

250 мл Сливочное масло — 1 пачка

1 пачка Яичные желтки — 5 шт.

5 шт. Ванильный сахар — 10 г

10 г Орехи, изюм, цукаты, лимонная цедра — по вкусу

Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить цукаты из апельсиновых корок. Перед приготовлением кулича лучше отжать сыр, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как приготовить заварную пасху

Нарежь сливочное масло кубиками и оставь его при комнатной температуре на полчаса. Отдели желтки и взбей их с сахаром в металлической миске. У тебя должна получиться кремообразная консистенция. В мисочку добавь сливки и размешай массу. Ставь миску на водяную баню, доводи сливки с желтками до кипения и не забывай помешивать венчиком или лопаткой. Следи, чтобы масса не свернулась. Подготовь изюм, орешки и цукаты. Орехи нужно обжарить, цукаты и изюм — измельчить ножом. Творог перетри через сито дважды. Добавь остывшую желточную массу. Тщательно перемешай лопаткой или блендером. Затем добавь мягкое сливочное масло, орехи, изюм и цукаты. Еще раз размешай. В формочку застели марлю и выложи творожную массу. Накрой марлей сверху и поставь заварную пасху под пресс. Оставь кулич на ночь в холодильнике.

Заварная пасха может храниться в холодильнике не больше недели.

Ранее мы рассказывали о рецептах вкусных куличей от шеф-поваров.

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