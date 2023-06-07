Сотрудничают даже с Victoria’s Secret! Что ты не знал(-а) об инновационной косметике для волос Bed Head

Бренд Bed Head – это линейка профессиональной косметики для волос, созданная в 2003 году британской компанией TIGI (Tony and Guy International). Она быстро стала известна непревзойденным качеством продукции, ее инновационностью, надежной и красивой упаковкой.

Bed Head предлагает широкий ассортимент продуктов для ухода за волосами, таких как шампуни, кондиционеры, маски, спреи, гели, пасты, воски, другие средства для стайлинга всех типов волос. Средства предназначены для создания текстуры и защиты волос от термических повреждений. Бренд известен также своим сотрудничеством с создателями модных бредов, такими как Victoria`s Secret и Versace, являясь избранным профессионалом в индустрии красоты и принимая участие в модных показах.

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Отличительные особенности продукции бренда

Средства по уходу за волосами Bed Head отличаются от продукции других брендов следующими особенностями:

применением инновационных формул с использованием новейших технологий, позволяющим улучшить состояние волос, придать им необходимый объем, текстуру и блеск. Например, шампуни и кондиционеры бренда содержат комплекс Superfuel, питающий волосы;

использованием ароматических композиций для придания аромата волосам;

стилизацией и одновременно защитой от негативного воздействия факторов окружающей среды;

строгим контролем качества, гарантирующим безопасность и эффективность использования;

экономичностью: продукты бренда отличаются высокой концентрацией состава, благодаря чему их расход экономичен и позволяет использовать средство в течение длительного времени;

индивидуальным подходом к каждому типу волос, что позволяет выбрать свой вариант ухода в зависимости от конкретной потребности;

ярким дизайном упаковки, что делает продукцию Bed Head узнаваемой и привлекательной для покупателя;

фокусированием на модных трендах благодаря сотрудничеству с модными стилистами и знаменитостями для создания продуктов, воспринимаемых тенденциями моды и стиля;

разнообразием продукции.

Бренд производит продукты с полезными ингредиентами, использование которых позволяет достичь желаемых результатов и улучшить состояние волос.

Качество и инновации – залог популярности Bed Head

Вся продукция бренда проходит строгий контроль качества и тестируется на предмет эффективности и безопасности. Каждый продукт имеет собственный дизайн, который помогает выделиться среди других косметических средств.

Постоянная работа над поиском новых формул, технологий, ингредиентов позволяет создать продукцию, популярную среди многих людей во всем мире. Косметические средства бренда используются в салонах красоты и в домашних условиях, и многие пользователи оставляют положительные отзывы о продукции.

Bed Head предлагает продукты по доступной цене, что делает их привлекательным выбором для тех, кто хочет получить отличный уход за волосами без переплаты.

В каталоге интернет-магазина Notino вы можете найти косметические средства популярного бренда в таких категориях:

блеск и гладкость (шампуни и кондиционеры, стайлинговые защитные спреи и выравнивающие сыворотки);

шампуни, спреи, кондиционеры для окрашенных и поврежденных волос;

средства для увлажнения и восстановления;

продукты для придания волосам текстуры и формы.

Продукция Bed Head станет для вас приятным открытием!