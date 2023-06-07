Співпрацюють навіть з Victoria’s Secret! Що ти не знав(-ла) про інноваційну косметику для волосся Bed Head

Бренд Bed Head – це лінійка професійної косметики для волосся, створена 2003 року британською компанією TIGI (Tony and Guy International). Вона швидко стала відома завдяки неперевершеній якості продукції, її інноваційності, надійності та красивому пакуванню.

Bed Head пропонує широкий асортимент продуктів по догляду за волоссям, зокрема — шампуні, кондиціонери, маски, спреї, гелі, пасти, воски, інші засоби для стайлінгу всіх типів волосся. Засоби призначені для створення текстури та захисту волосся від термічних ушкоджень. Бренд відомий також своєю співпрацею з творцями модних брендів, такими як Victoria`s Secret та Versace. Він є обраним професіоналом в індустрії краси та бере участь у модних показах.

Відмінні риси продукції бренду

Засоби по догляду за волоссям Bed Head відрізняються від продукції інших брендів такими особливостями:

застосуванням інноваційних формул з використанням новітніх технологій, що дозволяє покращити стан волосся, надати їм необхідний об’єм, текстуру та блиск. Наприклад, шампуні та кондиціонери бренду містять комплекс Superfuel, що живить волосся;

використанням ароматичних композицій для надання волоссю аромату;

стилізацією та одночасно захистом від негативного впливу факторів навколишнього середовища;

суворим контролем якості, що гарантує безпеку та ефективність використання;

економічністю: продукти бренду відрізняються високою концентрацією складу, завдяки чому їхні витрати економічні й дозволяють використовувати засіб протягом тривалого часу;

індивідуальним підходом до кожного типу волосся, що дозволяє вибрати свій варіант догляду, залежно від конкретної потреби;

яскравим дизайном пакування, що робить продукцію Bed Head відомою та привабливою для покупця;

фокусуванням на модних трендах завдяки співпраці з модними стилістами та знаменитостями для створення продуктів, що сприймаються тенденціями моди та стилю;

різноманітністю продукції.

Бренд виробляє продукти з корисними інгредієнтами, використання яких дозволяє досягти бажаних результатів та покращити стан волосся.

Якість та інновації – запорука популярності Bed Head

Вся продукція бренду проходить суворий контроль якості й тестується на предмет ефективності та безпеки. Кожен продукт має власний дизайн, що допомагає виділитися серед інших косметичних засобів.

Постійна робота над пошуком нових формул, технологій, інгредієнтів дозволяє створити продукцію, популярну серед багатьох людей у всьому світі. Косметичні засоби бренду використовуються в салонах краси та в домашніх умовах, і багато користувачів залишають позитивні відгуки щодо продукції.

Bed Head пропонує продукти за доступною ціною, що робить їх привабливим вибором для тих, хто хоче отримати відмінний догляд за волоссям без переплати.

У каталозі інтернет-магазину Notino ви можете знайти косметичні засоби популярного бренду у таких категоріях:

блиск та гладкість (шампуні та кондиціонери, стайлінгові захисні спреї та вирівнювальні сироватки);

шампуні, спреї, кондиціонери для фарбованого та пошкодженого волосся;

засоби для зволоження та відновлення;

продукти для надання волоссю текстури та форм.

Продукція Bed Head стане для вас приємним відкриттям!