Зволоження, відновлення, стрижка. Як правильно доглядати за волоссям влітку

Влітку ми радіємо теплим дням, відпустці та сонечку. Проте сонячні промені можуть нашкодити нам. Щоб захистити свою шкіру, ми наносимо spf-креми, про волосся теж не слід забувати. Ми розповімо, як доглядати за волоссям влітку.

Простими порадами поділилися стилістка-перукарка Тетяна Авдєєнко. Кілька таких правил допоможуть зберегти красу твого волосся у спеку.

Термозахист

— Волосся, так само як і шкіру, ми маємо захищати. Обов’язково мають бути засоби проти ультрафіолетових променів — це термозахист-спрей або ж кремоподібні засоби, — каже Тетяна.

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Зволоження

Стилістка наголошує, що влітку найкраще використовувати засоби, які дають максимальне зволоження. Проте варто також враховувати й тип волосся, адже для натурального волосся не завжди все підходить.

— Білявкам рекомендація бути обережними із засобами на трав’яній основі. Вони можуть дати зелений відтінок на довжину, — зазначає Тетяна.

Відновлення волосся після моря

Експертка каже, що після відпустки на морі обов’язково треба відновити волосся. Такою процедурою може стати реконструкція або ж кератинове наповнення (без вирівнювача). Також не завадить трішки підстригти коси, адже морська вода і сонце дуже сушать волосину.

— Якщо бажаєш полікувати своє волосся, краще проконсультуйся зі своїм перукарем. Людина, яка працювала з твоїм волоссям, краще знає, що тобі потрібно, — наголошує Тетяна.

Універсальні поради по догляду за волоссям влітку

Ти вже знаєш, що ультрафіолет негативно впливає на наше волосся, тож не забувай носити головний убір. Він допоможе зберегти колір волосся, адже на сонці воно тьмяніє, ламається, втрачає вологу. Через це волосся виглядає нездоровим і пошкодженим.

Також головний убір захистить шкіру голови від потрапляння пилу, який провокує себорейний дерматит.

Крім того, рідше використовуй вирівнювач та фен, щоб не пересушувати волосся.

Не забувай також про збалансоване харчування, адже волосся має отримувати достатню кількість вітамінів, щоб бути міцним та здоровим. До літнього раціону варто додати рибу й морепродукти, адже вони містять цинк, який нормалізує роботу сальних залоз.

Якщо ти відпочиваєш на морі, не забувай після купання прополоскати волосся прісною водою. Сіль пересушує його, роблячи ламким. А якщо віддаєш перевагу басейну, то намочи волосся перед купанням, щоб захистити його від хлору.

Щоденного догляду потребує шкіра обличчя, особливо влітку. Раніше косметологиня розповіла, як правильно доглядати за шкірою щодня, та назвала найчастіші помилки.

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