Правильний догляд за шкірою обличчя: косметологиня про найчастіші помилки та небезпечні речовини

Здоров’я шкіри обличчя залежить від комплексу чинників: правильне харчування, якісний сон, дотримання водного балансу та правильно підібраний догляд.

Існує багато видів косметичних та доглядових засобів. Що саме треба включити в щоденний догляд за шкірою, розповіла косметологиня Ольга Вертипорох.

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Правильний щоденний догляд за шкірою

Активний догляд за своєю шкірою варто розпочинати вже з 18 років — за умови, що до того вона не була проблемною.

Якщо ж говорити про підлітків з проблемною шкірою (схильність до акне, жирності чи сухості), то краще розпочати з 12–14 років.

Для здорової шкіри достатньо дотримуватися щоденного доглядового ритуалу, який складається з чотирьох етапів:

Очищення. Тонізація. Ексфоліація. Зволоження.

Очищення

Ми не помічаємо, як макіяж, пил, бруд з вулиці, надмірний жир упродовж дня забруднюють шкіру, ускладнюють їй дихання і порушують природний баланс.

Щоб допомогти їй та уникнути інфекцій і запалень, мусимо щодня очищати шкіру.

Засоби для вмивання допомагають:

зменшити активність сальних залоз;

звузити пори;

вирівняти колір обличчя;

видалити патогенну флору, мертві клітини й залишки макіяжу.

Їх треба обирати відповідно до типу шкіри.

Для куперозної та нормальної шкіри рекомендовано використовувати міцелярну воду для зняття макіяжу та гелі й пінки для вмивання.

Для сухої, зрілої, атрофічної шкіри краще обрати молочко для вмивання, а для жирної шкіри — антибактеріальні гелі.

Тонізація

Після кожного контакту шкіри з водою порушується її природний кислотний pH.

Вона втрачає захисний бар’єр, який оберігає від грибків, бактерій і шкідливого впливу навколишнього середовища.

Допоможе відновити захисний бар’єр шкіри тонік, тому він є обов’язковим етапом щоденного догляду.

Для тонізації Ольга Вертипорох рекомендує обирати м’які тоніки без спирту. Вони не сушать шкіру і не викликають подразнень.

Ексфоліація

Це етап глибокого очищення, який необхідний для того, щоб прибрати ороговілі клітини та надлишок шкірного сала.

Ексфоліація не потребує щоденного виконання. Досить однієї – двох процедур на тиждень.

Щоб провести ексфоліацію, використовують ніжні пілінги та скраби з неагресивним складом і без абразивних частинок.

Зволоження

Етап зволоження — один із найголовніших. В ідеалі зволожувальний крем треба наносити вранці і ввечері.

Для більшості типів шкіри денний крем має відрізнятися від нічного.

Для ранкового догляду зазвичай рекомендуються креми з легкою консистенцією.

До прикладу, для нормальної шкіри треба використовувати звичайні зволожувальні креми, для сухої — живильні й зволожувальні, а для жирної — креми з матовим ефектом.

Людям, шкіра яких схильна до куперозу, треба звернути увагу на спеціальні креми, які зміцнюють судини.

Нічний крем потрібен для живлення, адже під час сну відновлюється не тільки організм, а й шкіра. Косметика, яка використовується вночі, зазвичай трошки “важча” і багата на корисні елементи.

Людям з нормальною шкірою перед сном варто використовувати живильний крем. Для тих, у кого сухий тип шкіри, підійде живильний і зволожувальний, а при жирній шкірі допоможе себорегулюючий крем.

Найчастіші помилки у догляді за шкірою

Використання народних косметичних засобів

Недарма кажуть, що самолікування може бути шкідливим для здоров’я. Це стосується й догляду за шкірою на основі народних методів.

Саморобна косметика з харчової соди, лимонного соку тощо більше шкодить, ніж допомагає. Деякі інгредієнти можуть не підходити для твоєї шкіри, призводячи до пошкоджень.

Тому краще консультуватися з косметологом, щоб правильно підібрати щоденний догляд.

Засоби з масмаркету для догляду за шкірою

Найчастішою помилкою у щоденному догляді зазвичай є його повна відсутність або використання засобів з масмаркету.

Вони містять синтетичні та нафтопереробні компоненти, які можуть зашкодити шкірі. При цьому мають низьку ефективність.

Вмиватися простим милом

Мило значно змінює рН шкіри та дуже пересушує її, тому краще замінити його на засіб, який підходитиме типу твоєї шкіри.

Ігнорувати зволоження

Відсутність одного з найголовніших етапів догляду — зволоження — можна вважати чи не найгрубшим порушенням у догляді.

Адже після впливу всіх активних та очищувальних речовин шкіра потребує зволоження у вигляді правильно підібраного крему.

Треба захищати обличчя від сонця тільки влітку?

Сонячне випромінювання впливає на нашу шкіру негативно в будь-яку пору року, проте інтенсивність цього впливу взимку менша.

Тож у холодну пору року можна використовувати засоби з меншим SPF (фактором захисту), до прикладу, SPF 15 чи SPF 20.

Якщо на вулиці день і хмарно, то це не означає, що сонця немає, й наносити сонцезахисний крем все одно потрібно.

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Які речовини шкідливі для щоденного використання?

Крім засобів з масмаркету є й інші вороги для нашої шкіри. Вони ховаються у звичайній косметиці, тому потрібно уважно вивчати склад засобів, якими ти користуєшся, та за потреби звертатися за консультацією до косметолога.

Найпоширеніші речовини-вороги нашої шкіри ховаються в тональних кремах та основах:

Cyclohexasiloxan та Cyclotetrasiloxane — силікон. Mineral Oil — очищена нафта, один із найшкідливіших компонентів у косметиці. Dimethycon — заборонений силікон. Aluminum strach octenylsuccinate — хімічний фільтр, що викликає дерматити, акне. C30-45 — віск, заборонений компонент у складі. Ane — пом’якшувач, може викликати алергічну реакцію.

Також небезпечні такі компоненти: EDS, Octyldimethyl PABA, PABA synthetiques, NDGA, Padimate-O, Propilene Glycol, Thimerosal, Benzophenone-3.

Причина появи темних кіл під очима. Як з ними боротися?

Причинами появи темних кіл можуть бути вроджені й набуті фактори, тому краще проконсультуватися з лікарем.

Набуті причини: поганий сон, стрес, ненормоване використання гаджетів, порушення мікроциркуляції, застій лімфи, шкідливі звички, нездорове харчування, порушений водний баланс, проблеми зі здоров’ям, порушення в роботі нирок, печінки.

Тому позбутися повністю темних кіл під очима, на жаль, неможливо, але можна покращити стан шкіри та освітлити ділянку навколо очей.

Для цього потрібно зберігати водний баланс, споживаючи 1,5–2 л води на день, налагодити графік сну тощо.

Не треба користуватися звичайним кремом у цій делікатній зоні, для неї є спеціальні засоби. Також, виходячи на вулицю, використовуй сонцезахисний засіб.

Для кращого ефекту можна проводити вдома самомасаж, хоча б три – чотири рази на тиждень.

А як щодо зони декольте?

Якщо про стан шкіри обличчя всі турбуються, то про зону декольте можна випадково забути. Шкіра в зоні шиї та декольте старішає раніше, ніж шкіра обличчя. На це впливають декілька факторів:

здебільшого на неї не наносять доглядові засоби, яких вона потребує не менше, ніж шкіра обличчя;

у цій зоні мало сальних залоз, тому клітини швидко втрачають вологу;

клітини шкіри в цій зоні містять мало меланоцитів, які захищають від ультрафіолетового випромінювання.

Боротися зі зморшками набагато складніше, аніж уповільнювати їх появу. Тому краще починати догляд за цією зоною якомога раніше.

Доглядати за зоною декольте треба так само, як і за обличчям. Косметологиня радить використовувати чотириетапний щоденний догляд та додати гімнастику й косметичний масаж шиї.

Щоб виглядати доглянутою й охайною, важлива не лише здорова та сяюча шкіра обличчя. На загальний охайний вигляд впливає також і стан манікюру. Однак сьогодні не в кожної є можливість сходити до майстра.

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