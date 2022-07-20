Увлажнение, восстановление, стрижка. Как правильно ухаживать за волосами летом

Летом мы радуемся теплым дням, отпуску и солнышку. Однако солнечные лучи могут навредить нам. Чтобы защитить свою кожу, мы наносим spf-кремы, о волосах тоже не следует забывать. Мы расскажем, как ухаживать за волосами летом.

Простыми советами поделилась стилист-парикмахер Татьяна Авдеенко. Несколько правил помогут сохранить красоту твоих волос во время жары.

Термозащита

— Волосы, равно как и кожу, мы должны защищать. Обязательно должны быть средства против ультрафиолетовых лучей — это спрей-термозащита или кремообразные средства, — говорит Татьяна.

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Увлажнение

Стилист подчеркивает, что летом лучше использовать средства, которые дают максимальное увлажнение. Однако следует также учитывать и тип волос, ведь для натуральных волос подходят далеко не все средства.

— Блондинкам рекомендация быть осторожными со средствами на травяной основе. Они могут дать зеленый оттенок на длину, — отмечает Татьяна.

Восстановление волос после моря

Эксперт говорит, что после отпуска на море обязательно нужно восстановить волосы. Такой процедурой может стать реконструкция или кератиновое наполнение (без выравнивателя). Также не помешает немного подстричь волосы, ведь морская вода и солнце очень сушат их.

— Если хочешь полечить свои волосы, лучше проконсультируйся со своим парикмахером. Человек, работавший с твоими волосами, лучше знает, что тебе нужно, — отмечает Татьяна.

Универсальные советы по уходу за волосами летом

Ты уже знаешь, что ультрафиолет негативно влияет на наши волосы, поэтому не забывай носить головной убор. Он поможет сохранить цвет волос, ведь на солнце они тускнеют, ломаются, теряют влагу. Из-за этого волосы выглядят нездоровыми, поврежденными.

Также головной убор защитит кожу головы от попадания пыли, провоцирующей себорейный дерматит.

Кроме того, уменьши использование выравнивателя и фена, чтобы не пересушивать волосы.

Не забывай и о сбалансированном питании, ведь волосы должны получать достаточное количество витаминов, чтобы быть крепкими и здоровыми. В летний рацион стоит добавить рыбу и морепродукты, ведь они содержат цинк, нормализующий работу сальных желез.

Если ты отдыхаешь на море, не забывай после купания прополоскать локоны пресной водой. Соль пересушивает волосы, и они становятся ломкими. А если предпочитаешь бассейн, то намочи волосы перед купанием, чтобы защитить их от хлора.

В ежедневном уходе нуждается кожа лица, особенно летом. Ранее косметолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей каждый день, и назвала самые частые ошибки.

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