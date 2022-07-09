Правильный уход за кожей лица: косметолог о частых ошибках и опасных веществах

Здоровье кожи зависит от комплекса составляющих: правильное питание, качественный сон, соблюдение водного баланса и правильно подобранный уход.

Существует много видов косметических и уходовых средств. Что именно нужно включить в ежедневный уход за кожей, рассказала косметолог Ольга Вертипорох.

Правильный ежедневный уход за кожей

Активный уход за своей кожей следует начинать уже с 18 лет — при условии, что до этого она не была проблемной.

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Если речь идет о подростке с проблемной кожей (склонность к акне, жирности либо сухости), то лучше начинать с 12–14 лет.

Для здоровой кожи достаточно соблюдать ежедневный уходовый ритуал, состоящий их четырех этапов:

Очищение. Тонизация. Эксфолиация. Увлажнение.

Очищение

Мы не замечаем, как макияж, пыль, грязь с улицы, чрезмерный жир в течение дня загрязняют кожу, не дают ей дышать и нарушают естественный баланс.

Чтобы помочь ей, а также избежать инфекций и воспалений, мы должны ежедневно очищать кожу.

Средства для умывания помогают:

уменьшить активность сальных желез;

сузить поры;

выравнять цвет лица;

убрать патогенную флору, мертвые клетки и остатки макияжа.

Их нужно выбирать в соответствии с типом кожи.

Для куперозной и нормальной кожи рекомендуется использовать мицеллярную воду для снятия макияжа, а также гели, пенки для умывания.

Для сухой зрелой, атрофической кожи лучше выбрать молочко для умывания, а для жирной — антибактериальные гели.

Тонизация

После каждого контакта кожи с водой нарушается ее естественный кислотный рН.

Она теряет барьер, защищающий ее от грибков, бактерий и вредного воздействия окружающей среды.

Поможет восстановить защитный барьер кожи тоник, поэтому он является обязательным этапом ежедневного ухода.

Для тонизации Ольга Вертипорох рекомендует выбирать мягкие тоники без спирта. Они не сушат кожу и не вызывают раздражения.

Эксфолиация

Это этап глубокого очищения, который необходим для того, чтобы убрать ороговевшие клетки и излишки кожного сала.

Эксфолиация не является ежедневной процедурой. Достаточно одного – двух раз в неделю.

Чтобы провести эксфолиацию, используют нежные пилинги и скрабы с неагрессивным составом и без абразивных частиц.

Увлажнение

Этап увлажнения — один из самых главных. В идеале крем следует наносить утром и вечером.

Для большинства типов кожи дневной крем должен отличаться от ночного.

Для утреннего ухода обычно рекомендуется крем с лёгкой консистенцией.

Например, для нормальной кожи нужно использовать обычные увлажняющие кремы, для сухой — питательные и увлажняющие, а для жирной — матирующие кремы.

Людям со склонной к куперозу кожей нужно обратить внимание на специальные кремы, укрепляющие сосуды.

Ночной крем нужен для питания, ведь во время сна восстанавливается не только организм, но и кожа. Косметика, которая используется на ночь, обычно немного “тяжелее” и богата полезными элементами.

Людям с нормальной кожей перед сном стоит использовать питательный крем. Тем, у кого сухой тип кожи — питательный и увлажняющий, а при жирной коже поможет себорегулирующий крем.

Частые ошибки в уходе за кожей:

Использование народных косметических средств

Не зря говорят, что самолечение может быть вредным для здоровья. Это касается и ухода за кожей с помощью народных методов.

Самодельная косметика из пищевой соды, лимонного сока и т.п. больше вредит, чем помогает. Некоторые ингредиенты могут не подходить твоей кожи и вызвать повреждения.

Поэтому лучше консультироваться с косметологом, чтобы правильно подобрать ежедневный уход.

Средства из масс-маркета по уходу за кожей

Самой частой ошибкой в ​​ежедневном уходе, как правило, является его полное отсутствие или использование средств масс-маркета.

Они содержат синтетические и нефтеперерабатывающие компоненты, которые могут повредить коже. При этом имеют низкую эффективность.

Умываться простым мылом

Мыло значительно изменяет рН кожи и очень пересушивает ее, поэтому лучше заменить его на средство, подходящее типу твоей кожи.

Игнорировать увлажнение кожи

Отсутствие одного из самых главных этапов ухода — увлажнения — можно считать наиболее грубым нарушением в уходе.

Ведь после влияния всех активных и очищающих веществ кожа нуждается в увлажнении в виде правильно подобранного крема.

Нужно ли защищать лицо от солнца только летом?

Солнечное излучение влияет на нашу кожу негативно в любое время года, однако интенсивность этого воздействия зимой меньше.

Поэтому в холодное время года можно использовать средства с меньшим SPF (уровнем защиты), например, SPF 15 или SPF 20.

Если на улице день и облачно, это не значит, что солнца нет. Наносить солнцезащитный крем все равно надо.

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Какие вещества вредны в повседневном использовании?

Кроме средств из масс-маркета есть другие враги для нашей кожи. Они прячутся в обычной косметике, поэтому нужно внимательно изучать состав средств, которыми ты пользуешься, и при необходимости обращаться за консультацией к косметологу.

Самые распространенные вещества-враги нашей кожи скрываются в тональных кремах и основах:

Cyclohexasiloxan и Cyclotetrasiloxane — силикон. Mineral Oil — очищенная нефть, один из самых вредных компонентов в косметике. Dimethycon — запретный силикон. Aluminum strach octenylsuccinate — химический фильтр, вызывающий дерматиты, акне. C30-45 — воск, запрещенный компонент в составе. Ane — смягчитель, может вызвать аллергическую реакцию.

Также опасны следующие компоненты: EDS, Octyldimethyl PABA, PABA synthetiques, NDGA, Padimate-O, Propilene Glycol, Thimerosal, Benzophenone-3.

Причина появления темных кругов под глазами. Как с ними бороться?

Причинами появления темных кругов могут быть врожденные и приобретенные факторы, поэтому лучше проконсультироваться с врачом.

Приобретенные причины: плохой сон, стресс, ненормированное использование гаджетов, нарушение микроциркуляции, застой лимфы, вредные привычки, нездоровое питание, нарушенный водный баланс, проблемы со здоровьем, нарушения в работе почек, печени.

Поэтому избавиться полностью от темных кругов под глазами, к сожалению, невозможно, но можно улучшить состояние кожи и осветлить участок вокруг глаз.

Для этого нужно сохранять водный баланс, потребляя 1,5–2 л воды в день, наладить график сна и т.п.

Не нужно пользоваться обычным кремом в этой деликатной зоне, для нее есть специальные средства. Также, выходя на улицу, используй солнцезащитное средство.

Для лучшего эффекта можно проводить дома самомассаж, хотя бы три – четыре раза в неделю.

А как насчет зоны декольте?

Если о состоянии кожи лица все беспокоятся, то о зоне декольте можно случайно забыть. Кожа в области шеи и декольте стареет раньше кожи лица. На это влияет несколько факторов:

в большинстве случаев на нее не наносят уходовые средства, в которых она нуждается не меньше, чем кожа лица;

в этой области мало сальных желез, поэтому клетки быстро теряют влагу;

клетки кожи в этой области содержат мало меланоцитов, защищающих от ультрафиолетового излучения.

Бороться с морщинами гораздо сложнее, чем замедлять их появление. Поэтому лучше начинать уход за этой зоной как можно раньше.

Ухаживать за зоной декольте нужно так же, как и за лицом. Косметолог рекомендует использовать четырехэтапный ежедневный уход, добавить гимнастику и косметический массаж шеи.

Чтобы выглядеть ухоженной и чистоплотной, нужна не только здоровая и сияющая кожа лица. На общий аккуратный вид влияет также и состояние маникюра. Однако сегодня не у каждой есть возможность сходить к мастеру.

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